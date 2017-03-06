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  • Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos
  • Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos
  • Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos
  • Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos
  • Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos
  • Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos
  • Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos
  • Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos
  • Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos
  • Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos

Producție oprită

DryCare PrestigeUscător de păr

HP8260/00

4.6
| (27) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos
Uscătorul de păr Philips ProCare îți protejează părul împotriva supraîncălzirii cu tehnologia avansată EHD™. Orificiul de ieşire a aerului conceput special distribuie căldura mai delicat asupra părului şi evită temperaturile care deteriorează părul şi scalpul.
Vezi toate beneficiile

Un uscător pentru grijă maximă

Mai multă protecţie pentru păr strălucitor, sănătos

  • Distribuţie uniformă a căldurii

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Difuzor de volum

Mai puţină supraîncălzire cu tehnologia de distribuire uniformă a căldurii

Mai puţină supraîncălzire cu tehnologia de distribuire uniformă a căldurii

Tehnologia avansată Philips EHD se traduce prin faptul că uscătorul tău utilizează un orificiu de ieşire a aerului conceput special pentru a asigura distribuirea uniformă a căldurii - chiar şi la temperaturi ridicate - prevenind deteriorarea regiunilor fierbinţi. Astfel, părul tău beneficiază de protecţie maximă împotriva supraîncălzirii, ajutându-te astfel să ai un păr sănătos şi strălucitor.

Cea mai adecvată temperatură de uscare cu setarea ThermoProtect

Cea mai adecvată temperatură de uscare cu setarea ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.

Mai multă îngrijire cu tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire cu tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Tratamentul ionic asigură o uscare anti-statică. Ionii negativi elimină părul electrizat, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted şi drept care străluceşte de frumuseţe.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

27

Recenzii

93%

recomandă acest produs

3
2

06/03/2017

România

România

Superb, recomand.

L-am luat logodnicei mele care a fost placut impresionata. Usor de manevrat si un special nivelul redus de zgomot plus usurinta cu care se poate regla viteza si temperatura.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Uscător de păr

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiválóan használható a termák

A termék tetszetős, elég hosszú a kábele így könnyen használható a legtöbb helyiségben. Egyetlen hátrányát tudok mondani, a készülékház anyaga gyűjti a port, de tapintásra kellemes. Valamit valamiért... A kezelőszervek intuitívak, kézre esnek. Szerintem bőven megérte az árát.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Hajszárító

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Hajszárító

28/09/2017

Polska

Polska

Cumpărător verificat

godne polecenia

Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów

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