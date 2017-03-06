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Producție oprită
Distribuţie uniformă a căldurii
2300 W
ThermoProtect Ionic
Difuzor de volum
Tehnologia avansată Philips EHD se traduce prin faptul că uscătorul tău utilizează un orificiu de ieşire a aerului conceput special pentru a asigura distribuirea uniformă a căldurii - chiar şi la temperaturi ridicate - prevenind deteriorarea regiunilor fierbinţi. Astfel, părul tău beneficiază de protecţie maximă împotriva supraîncălzirii, ajutându-te astfel să ai un păr sănătos şi strălucitor.
Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.
Tratamentul ionic asigură o uscare anti-statică. Ionii negativi elimină părul electrizat, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted şi drept care străluceşte de frumuseţe.
4.6
din 5
27
Recenzii
93%
recomandă acest produs
marean777
06/03/2017
România
Superb, recomand.
L-am luat logodnicei mele care a fost placut impresionata. Usor de manevrat si un special nivelul redus de zgomot plus usurinta cu care se poate regla viteza si temperatura.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Uscător de păr
kovszabolcs
19/01/2019
Magyarország
Kiválóan használható a termák
A termék tetszetős, elég hosszú a kábele így könnyen használható a legtöbb helyiségben. Egyetlen hátrányát tudok mondani, a készülékház anyaga gyűjti a port, de tapintásra kellemes. Valamit valamiért... A kezelőszervek intuitívak, kézre esnek. Szerintem bőven megérte az árát.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Hajszárító
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Hajszárító
Ilonka01
28/09/2017
Polska
Cumpărător verificat
godne polecenia
Suszarka poprzez jonizację sprawdza się dobrze.Mam cienkie włosy,nie elektryzują się, łatwo się układają i co najważniejsze nie są splątane,Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Prestige HP8260/00 Suszarka do włosów