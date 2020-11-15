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Producție oprită
Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
Protejează-ţi părul şi bucură-te de o uscare rapidă. Setările multiple de căldură şi de viteză îţi oferă modul de uscare dorit. Dispune de ThermoProtect pentru uscare rapidă la o temperatură constantă, care îngrijeşte şi de Ionic Care pentru strălucirea părului drept.
2100 W
Setare ThermoProtect
Îngrijire cu ioni
O funcţie profesională esenţială pentru aparatele de coafat, butonul Cool Shot asigură un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat după coafare pentru finisarea şi fixarea coafurii.
Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine rezultate excelente într-un mod delicat.
Confortabil de utilizat graţie lungimii cablului de alimentare de 1,8 m.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.9
din 5
235
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Sorin69
15/11/2020
România
Bun!
Produs foarte bun. Puternic, destul de silentios. Fiabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
Data utilizării 2018-11-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
Data utilizării 2018-11-15
Emi31
25/06/2020
România
Excelent
Recomand cu încredere mai ales pentru persoanele cu părul ondulat
Avantaje
Părul este aranjat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
Data utilizării 2019-05-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
Data utilizării 2019-05-25
bellatrix134340
08/03/2020
România
Un produs care isi merita banii.
Am ales sa scriu aceasta recenzie deoarece stiu cat de mult conteaza acest lucru atunci cand esti pe cale de a cumpara ceva online. Sunt foarte multumita de acest uscator de par! Am 20 de ani si am cumparat acest uscator de par din primul meu salar ^^ Il recomand indiferent de varsta, pana si bunica foloseste uscatorul meu chiar daca are si ea unul ( de la o alta firma )
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
Data utilizării 2019-02-08
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr
Data utilizării 2019-02-08