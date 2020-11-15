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Producție oprită

ThermoProtect IonicUscător de păr

HP8234/10

4.9

| (235) Recenzii | 99% recomandă acest produs

Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect

Protejează-ţi părul şi bucură-te de o uscare rapidă. Setările multiple de căldură şi de viteză îţi oferă modul de uscare dorit. Dispune de ThermoProtect pentru uscare rapidă la o temperatură constantă, care îngrijeşte şi de Ionic Care pentru strălucirea părului drept.

Vezi toate beneficiile

cu un cap de coafare de 14 mm

Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect

  • 2100 W

  • Setare ThermoProtect

  • Îngrijire cu ioni

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

O funcţie profesională esenţială pentru aparatele de coafat, butonul Cool Shot asigură un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat după coafare pentru finisarea şi fixarea coafurii.

Setare de temperatură ThermoProtect

Setare de temperatură ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine rezultate excelente într-un mod delicat.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cablu de alimentare de 1,8 m

Confortabil de utilizat graţie lungimii cablului de alimentare de 1,8 m.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

235

Recenzii

99%

recomandă acest produs

3

15/11/2020

România

România

Bun!

Produs foarte bun. Puternic, destul de silentios. Fiabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

Data utilizării 2018-11-15

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

Data utilizării 2018-11-15

25/06/2020

România

România

Excelent

Recomand cu încredere mai ales pentru persoanele cu părul ondulat

Avantaje

Părul este aranjat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

Data utilizării 2019-05-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

Data utilizării 2019-05-25

08/03/2020

România

România

Un produs care isi merita banii.

Am ales sa scriu aceasta recenzie deoarece stiu cat de mult conteaza acest lucru atunci cand esti pe cale de a cumpara ceva online. Sunt foarte multumita de acest uscator de par! Am 20 de ani si am cumparat acest uscator de par din primul meu salar ^^ Il recomand indiferent de varsta, pana si bunica foloseste uscatorul meu chiar daca are si ea unul ( de la o alta firma )

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

Data utilizării 2019-02-08

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8232/00 Uscător de păr

Data utilizării 2019-02-08

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