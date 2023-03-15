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  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
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  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
  • Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect

Producție oprită

DryCare AdvancedUscător de păr

HP8230/00

4.9
| (179) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect
Protejează-ţi părul bucurându-te în continuare de rezultate rapide de uscare. Alege dintre numeroasele setări de temperatură şi viteză pentru a obţine fluxul de aer de uscare dorit sau selectează ThermoProtect pentru a usca părul rapid la o temperatură constantă, cu grijă.
Vezi toate beneficiile

cu un cap de coafare de 14 mm.

Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect

  • ThermoProtect

  • 2100 W

  • 6 trepte de încălzire şi viteză

  • Jet de aer rece

Setare de temperatură ThermoProtect

Setare de temperatură ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.

Professional 2100 W pentru volum perfect

Professional 2100 W pentru volum perfect

Acest uscător de păr profesional de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

179

Recenzii

98%

recomandă acest produs

15/03/2023

România

România

Cumpărător verificat

un uscator de par de nota 10

Este ceea ce are nevoie oricine in casa (baie). Isi face treaba cu fidelitate. Recomand

Avantaje

trei trepte de viteza

Dezavantaje

nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr

15/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Super ok

Un uscator de par excelent. Usuca repede, fara a deteriora firul de par...Excelent...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr

01/02/2022

România

România

Recomand din suflet acest uscator

Sunt foarte multumita de acest uscator ! Il folosesc mereu atunci cand imi usuc parul! La inceput mi sa parut greu dar acum m-am obisnuit mult cu el e divin!

Avantaje

Uscare rapida , niveluri mai multe de caldura si jet de aer rece si de presiune !!

Dezavantaje

Nu am gasit sincer poate ca e putin greu dar pt fete slabute scriu asta

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr

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