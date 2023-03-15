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Producție oprită
ThermoProtect
2100 W
6 trepte de încălzire şi viteză
Jet de aer rece
Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.
Acest uscător de păr profesional de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor pentru a crea stilul perfect. Şase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă şi personalizată.
4.9
din 5
179
Recenzii
98%
recomandă acest produs
mishu79
15/03/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
un uscator de par de nota 10
Este ceea ce are nevoie oricine in casa (baie). Isi face treaba cu fidelitate. Recomand
Avantaje
trei trepte de viteza
Dezavantaje
nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr
Aissha
15/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super ok
Un uscator de par excelent. Usuca repede, fara a deteriora firul de par...Excelent...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr
01/02/2022
România
Recomand din suflet acest uscator
Sunt foarte multumita de acest uscator ! Il folosesc mereu atunci cand imi usuc parul! La inceput mi sa parut greu dar acum m-am obisnuit mult cu el e divin!
Avantaje
Uscare rapida , niveluri mai multe de caldura si jet de aer rece si de presiune !!
Dezavantaje
Nu am gasit sincer poate ca e putin greu dar pt fete slabute scriu asta
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Advanced HP8230/00 Uscător de păr