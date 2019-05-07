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Îngrijire mai bună pentru părul tău
Controlează uscarea părului cu noul uscător de păr Care &Control de 1200 W.
1200 W
Salon Essential
Pliabil(e)
Acest uscător de păr de 1200 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.
Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.
Acest uscător de păr dispune de un mâner pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
MihaelaD
07/05/2019
România
Recomand
Practic și ușor de utilizat! Îl folosesc de mult timp. Îl recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8115/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8115/00 Uscător de păr