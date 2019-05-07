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Producție oprită

Uscător de păr

HP8115/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Îngrijire mai bună pentru părul tău

Controlează uscarea părului cu noul uscător de păr Care &Control de 1200 W.

Vezi toate beneficiile

Uscător de păr Care&Control

Îngrijire mai bună pentru părul tău

  • 1200 W

  • Salon Essential

  • Pliabil(e)

Uscare delicată la 1200 W pentru rezultate frumoase

Uscare delicată la 1200 W pentru rezultate frumoase

Acest uscător de păr de 1200 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Acest uscător de păr dispune de un mâner pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu AWARD-612375

Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Recomand

Practic și ușor de utilizat! Îl folosesc de mult timp. Îl recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8115/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8115/00 Uscător de păr

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