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Îngrijire esenţială pentru păr
Utilizează acest uscător de păr pentru îngrijire corespunzătoare în timpul stilizării
Salon Essential
uscător de păr
Acest uscător de păr de 1200 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.
Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.
Acest uscător de păr dispune de un mâner pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.
4.5
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Pauletta
17/09/2014
Polska
Wydajne suszenie i wygoda
A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential
Rendzi1974
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.
Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential
nabuckofly
24/06/2019
Україна
Якість перевірена часом
Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential