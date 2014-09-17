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Producție oprită

Salon Essential

HP8105/00

4.5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Îngrijire esenţială pentru păr

Utilizează acest uscător de păr pentru îngrijire corespunzătoare în timpul stilizării

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Uscare delicată a părului

Îngrijire esenţială pentru păr

  • Salon Essential

  • uscător de păr

Uscare delicată la 1200 W pentru rezultate frumoase

Uscare delicată la 1200 W pentru rezultate frumoase

Acest uscător de păr de 1200 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Acest uscător de păr dispune de un mâner pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2
1

17/09/2014

Polska

Polska

Wydajne suszenie i wygoda

A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.

Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential

24/06/2019

Україна

Україна

Якість перевірена часом

Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8105/00 Salon Essential

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