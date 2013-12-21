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Producție oprită
HP6578/00
Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni
Capul foarte lat şi discurile ceramice texturate ale SatinPerfect îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare, oferindu-vă experienţa supremă de epilare! Nu doriţi netezime de durată pentru până la patru săptămâni? Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni!
Set de lux pentru epilare
Fără fir
Vă puteţi epila oriunde cu acest epilator fără fir. Până la 40 de minute de epilare fără a necesita cabluri, reîncărcare rapidă într-o oră.
Capul de epilare foarte lat preia şi îndepărtează mai multe fire de păr dintr-o mişcare pentru rezultate de durată şi o piele foarte netedă în câteva minute
Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare
4.0
din 5
16
Recenzii
EwelinaZ
21/12/2013
Polska
Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"
Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator
nodaisy84
17/12/2013
Polska
Polecam zakup
Doskonale usuwa włoski, depilacja jest szybka i przyjemna :) jedyną rzeczą jaką bym zmieniła, to możliwość wyłączenia lampki, bo nie zawsze jest ona konieczna, ale czasami wręcz bezcenna. Kupiłabym go ponownie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator
anja30
30/11/2013
Polska
Miałam wcześniej inne depilatiry, ale ten jest w porównaniu do pozostałych rewelacyjny.
Łatwa obsługa, bardzo ładny wygląd i faktycznie nogi są po nim gładkie i gładkie dość długo się utrzymują. Do tego jest podświetlany, co ułatwia usuwanie włosków.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator