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Producție oprită

SatinPerfectEpilator

HP6578/00

4

| (16) Recenzii

Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni

Capul foarte lat şi discurile ceramice texturate ale SatinPerfect îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare, oferindu-vă experienţa supremă de epilare! Nu doriţi netezime de durată pentru până la patru săptămâni? Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni!

Vezi toate beneficiile

Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni

  • Set de lux pentru epilare

  • Fără fir

Până la 40 de minute de epilare fără fir, reîncărcare rapidă într-o oră

Până la 40 de minute de epilare fără fir, reîncărcare rapidă într-o oră

Vă puteţi epila oriunde cu acest epilator fără fir. Până la 40 de minute de epilare fără a necesita cabluri, reîncărcare rapidă într-o oră.

Capul foarte lat îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare

Capul foarte lat îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare

Capul de epilare foarte lat preia şi îndepărtează mai multe fire de păr dintr-o mişcare pentru rezultate de durată şi o piele foarte netedă în câteva minute

Bara vibratoare pentru masaj stimulează şi calmează pielea

Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare

Specificaţii tehnice

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Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.0

din 5

16

Recenzii

21/12/2013

Polska

Polska

Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"

Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator

17/12/2013

Polska

Polska

Polecam zakup

Doskonale usuwa włoski, depilacja jest szybka i przyjemna :) jedyną rzeczą jaką bym zmieniła, to możliwość wyłączenia lampki, bo nie zawsze jest ona konieczna, ale czasami wręcz bezcenna. Kupiłabym go ponownie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator

30/11/2013

Polska

Polska

Miałam wcześniej inne depilatiry, ale ten jest w porównaniu do pozostałych rewelacyjny.

Łatwa obsługa, bardzo ładny wygląd i faktycznie nogi są po nim gładkie i gładkie dość długo się utrzymują. Do tego jest podświetlany, co ułatwia usuwanie włosków.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6578/00 Epilator

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