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Producție oprită
Umed şi uscat
cu cap de radere
Acest epilator dispune de discuri ceramice texturate pentru îndepărtarea delicată chiar şi a celor mai fine fire de păr
Capul nostru de epilare lat asigură îndepărtarea optimă a părului la fiecare trecere, pentru rezultate de durată îndelungată şi extrem de fine în câteva minute.
Acest epilator dispune de discuri de epilare delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără senzaţia de smulgere.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ataga
06/11/2014
Polska
Świetny
Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
afferzystka007
29/11/2013
Polska
Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)
Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Depilator