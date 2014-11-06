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Producție oprită

SatinPerfectEpilator

HP6577/00

4.7
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Dezvăluie perfecţiunea pielii tale
Epilatorul Philips SatinPerfect cu sistemul SkinPerfect îndepărtează chiar şi firele de păr fine, scurte, protejând în acelaşi timp pielea. Umed şi uscat, pentru o utilizare confortabilă pentru îngrijirea corporală de rutină din timpul duşului. Include capul de radere cu pieptene pentru tuns.
Vezi toate beneficiile

Epilator cu sistem Skin Perfect

Dezvăluie perfecţiunea pielii tale

  • Umed şi uscat

  • cu cap de radere

Discurile ceramice texturate îndepărtează chiar şi firele fine, scurte

Discurile ceramice texturate îndepărtează chiar şi firele fine, scurte

Acest epilator dispune de discuri ceramice texturate pentru îndepărtarea delicată chiar şi a celor mai fine fire de păr

Capul de epilare lat acoperă mai multă piele la fiecare trecere

Capul de epilare lat acoperă mai multă piele la fiecare trecere

Capul nostru de epilare lat asigură îndepărtarea optimă a părului la fiecare trecere, pentru rezultate de durată îndelungată şi extrem de fine în câteva minute.

Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere

Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere

Acest epilator dispune de discuri de epilare delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără senzaţia de smulgere.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Depilator

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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