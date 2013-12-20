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Producție oprită
Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni
Capul foarte lat şi discurile ceramice texturate ale SatinPerfect îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare, oferindu-vă experienţa supremă de epilare! Nu doriţi netezime de durată pentru până la patru săptămâni? Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni!
Epilaţi, modelaţi şi aranjaţi
Capul de epilare foarte lat preia şi îndepărtează mai multe fire de păr dintr-o mişcare pentru rezultate de durată şi o piele foarte netedă în câteva minute
Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare
Led-ul Opti-light încorporat evidenţiază clar firele de păr mici şi subţiri
4.5
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Storczyk86
20/12/2013
Polska
Rewelacja
W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Groszku
11/11/2013
Polska
Fajny sprzęt
Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator
FELICITA
11/09/2012
Polska
Produkt godny polecenia.
Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator