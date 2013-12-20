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Producție oprită

SatinPerfectEpilator

HP6572/00

4.5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni

Capul foarte lat şi discurile ceramice texturate ale SatinPerfect îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare, oferindu-vă experienţa supremă de epilare! Nu doriţi netezime de durată pentru până la patru săptămâni? Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni!

Vezi toate beneficiile

Piele fină în câteva minute, durează câteva săptămâni

  • Epilaţi, modelaţi şi aranjaţi

Capul foarte lat îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare

Capul foarte lat îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare

Capul de epilare foarte lat preia şi îndepărtează mai multe fire de păr dintr-o mişcare pentru rezultate de durată şi o piele foarte netedă în câteva minute

Bara vibratoare pentru masaj stimulează şi calmează pielea

Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează şi calmează pielea pentru un proces plăcut de epilare

Opti-light evidenţiază firele cele mai fine

Opti-light evidenţiază firele cele mai fine

Led-ul Opti-light încorporat evidenţiază clar firele de păr mici şi subţiri

Specificaţii tehnice

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Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.5

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

20/12/2013

Polska

Polska

Rewelacja

W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/11/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt

Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/09/2012

Polska

Polska

Produkt godny polecenia.

Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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