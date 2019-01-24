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Ultra-delicat, ultra-rapid
Discurile ceramice îndepărtează firele de păr de la rădăcină, asigurând o piele netedă şi catifelată ca mătasea. Dispozitivul pivotant de răcire cu gheaţă utilizează proprietăţile calmante ale gheţii pentru a vă răci şi a vă calma pielea pe parcursul epilării.
Fără fir
Cu dispozitiv pivotant răcire cu gheaţă
şi cap de radere
Dispozitivul patentat de răcire cu gheaţă calmează pielea, reducând senzaţia neplăcută de epilare. Capul său pivotant urmează fiecare curbă a corpului pentru o răcorire optimă şi mai puţină durere.
Stimulează cu delicateţe pielea, reducând senzaţia de epilare la minim şi conferind mai mult confort întregului proces de epilare.
Prinde chiar şi firele cu o lungime de jumătate de milimetru, nu trebuie să aşteptaţi până la creşterea părului înainte de a vă epila din nou.
4.6
din 5
10
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Niferisz
24/01/2019
Magyarország
Szinte fájdalommentes epilálás
Alig fáj az epillálás, gyors, egyszerű használat, gyönyörűszép a termék, elegáns, kicsi, könnyű, bárnem a jégakku, hanem a masszírozórendszer csökkenti inkább a fájdalmat. A gépben a műanyag fogaskerekek egyike hamar eltört, így a legkisebb nyomásra megállt a fej, de a kerék könnyen kicserélhető volt erősebbre, így még sokáig lehetett használni. MIÉRT NEM GYÁRTJÁK EZEKET A TÍPUSOKAT?
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilátor
ATDS
11/06/2019
Polska
fantastyczny obraz
Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
jolka3
01/11/2012
Polska
rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!
używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator