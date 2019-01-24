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Producție oprită

Satinelle Ice PremiumEpilator

HP6517/00

4.6

| (10) Recenzii | 90% recomandă acest produs

Ultra-delicat, ultra-rapid

Discurile ceramice îndepărtează firele de păr de la rădăcină, asigurând o piele netedă şi catifelată ca mătasea. Dispozitivul pivotant de răcire cu gheaţă utilizează proprietăţile calmante ale gheţii pentru a vă răci şi a vă calma pielea pe parcursul epilării.

Vezi toate beneficiile

Epilator cu dispozitiv de răcire cu gheaţă şi masaj

Ultra-delicat, ultra-rapid

  • Fără fir

  • Cu dispozitiv pivotant răcire cu gheaţă

  • şi cap de radere

Răcitor Premium cu gheaţă cu cap pivotant

Răcitor Premium cu gheaţă cu cap pivotant

Dispozitivul patentat de răcire cu gheaţă calmează pielea, reducând senzaţia neplăcută de epilare. Capul său pivotant urmează fiecare curbă a corpului pentru o răcorire optimă şi mai puţină durere.

Masaj sonic cu aloe vera

Masaj sonic cu aloe vera

Stimulează cu delicateţe pielea, reducând senzaţia de epilare la minim şi conferind mai mult confort întregului proces de epilare.

Cap de epilare curbat

Cap de epilare curbat

Prinde chiar şi firele cu o lungime de jumătate de milimetru, nu trebuie să aşteptaţi până la creşterea părului înainte de a vă epila din nou.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

10

Recenzii

90%

recomandă acest produs

3
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szinte fájdalommentes epilálás

Alig fáj az epillálás, gyors, egyszerű használat, gyönyörűszép a termék, elegáns, kicsi, könnyű, bárnem a jégakku, hanem a masszírozórendszer csökkenti inkább a fájdalmat. A gépben a műanyag fogaskerekek egyike hamar eltört, így a legkisebb nyomásra megállt a fej, de a kerék könnyen kicserélhető volt erősebbre, így még sokáig lehetett használni. MIÉRT NEM GYÁRTJÁK EZEKET A TÍPUSOKAT?

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilátor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilátor

11/06/2019

Polska

Polska

fantastyczny obraz

Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

01/11/2012

Polska

Polska

rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!

używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

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