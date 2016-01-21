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Producție oprită

SatinelleEpilator

HP6509/01

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Piele perfect netedă pentru mai mult timp

Iniţiaţi-vă în epilare cu noul sistem Philips, care îndepărtează firele de păr de la rădăcină, lăsându-vă pielea mătăsoasă timp de săptămâni, nu zile. Acesta este dotat cu un set unic de accesorii pentru utilizatorii începători, care vă ajută să obţineţi cele mai bune rezultate.

Vezi toate beneficiile

Pielea rămâne mătăsoasă timp de săptămâni, nu zile

Piele perfect netedă pentru mai mult timp

  • Întregul corp, cu cap de radere

Utilizaţi acest accesoriu pentru o epilare mai precisă şi mai delicată

Utilizaţi acest accesoriu pentru o epilare mai precisă şi mai delicată

Ridică chiar şi firele de păr scurte pentru o epilare foarte precisă, în acelaşi timp relaxându-vă pielea pentru o îndepărtare mai delicată a părului.

Cap de ras cu pieptene pentru raderea şi tunderea zonelor sensibile

Cap de ras cu pieptene pentru raderea şi tunderea zonelor sensibile

Capul de ras urmăreşte perfect contururile zonei inghinale sau ale zonelor axilare pentru o radere precisă şi eficientă. Este livrat cu un pieptene suplimentar pentru tăierea firelor mai lungi înainte de epilare sau pentru tunderea zonei inghinale.

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna ta, pentru îndepărtarea confortabilă a părului. Şi arată excelent!

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

21/01/2016

România

România

Cumpărător verificat

excelent

produsul este folosit saptamanal si se comporta foarte bine de cel putin 2ani,zgomotul este rezonabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6509/01 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6509/01 Epilator

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