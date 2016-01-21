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Producție oprită
Piele perfect netedă pentru mai mult timp
Iniţiaţi-vă în epilare cu noul sistem Philips, care îndepărtează firele de păr de la rădăcină, lăsându-vă pielea mătăsoasă timp de săptămâni, nu zile. Acesta este dotat cu un set unic de accesorii pentru utilizatorii începători, care vă ajută să obţineţi cele mai bune rezultate.
Întregul corp, cu cap de radere
Ridică chiar şi firele de păr scurte pentru o epilare foarte precisă, în acelaşi timp relaxându-vă pielea pentru o îndepărtare mai delicată a părului.
Capul de ras urmăreşte perfect contururile zonei inghinale sau ale zonelor axilare pentru o radere precisă şi eficientă. Este livrat cu un pieptene suplimentar pentru tăierea firelor mai lungi înainte de epilare sau pentru tunderea zonei inghinale.
Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna ta, pentru îndepărtarea confortabilă a părului. Şi arată excelent!
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
underflo
21/01/2016
România
Cumpărător verificat
excelent
produsul este folosit saptamanal si se comporta foarte bine de cel putin 2ani,zgomotul este rezonabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6509/01 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6509/01 Epilator