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Producție oprită
4.7
din 5
318
Recenzii
97%
recomandă acest produs
08/08/2020
România
Super
Este foarte bun, ușor, compact și cu un design plăcut.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/00 Epilator compact
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/00 Epilator compact
Sunset123
24/05/2020
România
Impresionata
Acest epilator l-am prins la o reducere super . Are toate accesoriile necesare , sunt mulțumită . Durerea este prezenta in timpul epilării , desigur aici depinde de fiecare dintre noi, dar depinde și de modelul epilatorului .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP6425/01 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP6425/01 Epilator
Costy75
02/05/2020
România
Foarte util !
Foarte bun, usor de folosit, cablul suficient de lung pentru a fi folosit oriunde. Pretul mic. Recomand.
Avantaje
Usor transportabil fiind foarte mic
Dezavantaje
Momentan nu am gasit dezavantaje
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/01 Epilator compact
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential HP6423/01 Epilator compact