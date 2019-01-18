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Picioare
Acest epilator este echipat cu un sistem eficient de epilare care vă lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni
Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna ta, pentru îndepărtarea confortabilă a părului. Şi arată excelent!
Setare de viteză suplimentară pentru firele subţiri şi zonele greu accesibile
4.2
din 5
18
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Dragee
18/01/2019
Magyarország
Nagyon elégedett vagyok a termékkel
Gyors,megbízható. Méreténél fogva utazás alkamával is könnyű bepakolni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
Tavasztündér
18/01/2019
Magyarország
Kiváló termék
Egyszerű kezelhetősége van,megbízható termék,régóta van használatban.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
Karola90
06/03/2016
Polska
Polecam
Obawiałam się depilacji tą metodą jednak niepotrzebnie. Nie jest ona taka straszna. Urządzenie chwyta małe włoski. Plus za długi kabel, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby depilator, który można naładować.
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle