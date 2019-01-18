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  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
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  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
  • Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat

Producție oprită

SatinelleEpilator Satinelle

HP6400/00

4.2
| (18) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat
Bucuraţi-vă de picioare netede timp îndelungat cu acest epilator de la Philips. Îndepărtează părul de la rădăcină, pentru eliminarea desăvârşită a părului şi pentru picioare fără fire de păr timp de până la patru săptămâni.
Vezi toate beneficiile

Epilator rapid şi eficient

Bucuraţi-vă de picioare netede un timp îndelungat

  • Picioare

Sistemul eficient de epilare smulge firul de păr de la rădăcină

Sistemul eficient de epilare smulge firul de păr de la rădăcină

Acest epilator este echipat cu un sistem eficient de epilare care vă lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna ta, pentru îndepărtarea confortabilă a părului. Şi arată excelent!

Două setări de viteză pentru o epilare delicată şi un maximum de performanţă

Două setări de viteză pentru o epilare delicată şi un maximum de performanţă

Setare de viteză suplimentară pentru firele subţiri şi zonele greu accesibile

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.2

din 5

18

Recenzii

88%

recomandă acest produs

3
2

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett vagyok a termékkel

Gyors,megbízható. Méreténél fogva utazás alkamával is könnyű bepakolni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Egyszerű kezelhetősége van,megbízható termék,régóta van használatban.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

06/03/2016

Polska

Polska

Polecam

Obawiałam się depilacji tą metodą jednak niepotrzebnie. Nie jest ona taka straszna. Urządzenie chwyta małe włoski. Plus za długi kabel, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby depilator, który można naładować.

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Acest review a fost făcut pentru Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

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