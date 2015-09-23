ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Coafuri mai creative, îngrijire permanentă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Coafuri mai creative, îngrijire permanentă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24

Producție oprită

Aparat de coafat multifuncţional

HP4698/10

4.3
| (9) Recenzii
Coafuri mai creative, îngrijire permanentă
Vrei să numeri modurile în care poţi obţine coafuri de excepţie? SalonMultistylist 10 în 1 are zece accesorii ceramice flexibile pentru coafat. Perfecte pentru crearea tuturor coafurilor la care te poţi gândi şi a multor altora.
Vezi toate beneficiile

SalonSuper Stylist

Coafuri mai creative, îngrijire permanentă

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.

Set aparat de coafat din 13 bucăţi pentru versatilitate nelimitată în coafare

Set aparat de coafat din 13 bucăţi pentru versatilitate nelimitată în coafare

Fiecare coafură pe care v-o imaginaţi este posibilă cu instrumentele versatile de coafat. Fiţi creative!

Perie culisantă pentru volum suplimentar şi onduleuri minunate

Perie culisantă pentru volum suplimentar şi onduleuri minunate

Acest accesoriu poate fi plasat cu uşurinţă pe cleşte pentru a crea volum suplimentar şi coafuri cu onduleuri minunate.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.3

din 5

9

Recenzii

2
1

23/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler

29/11/2013

Polska

Polska

polecam, uniwersalna, niezawodna

Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips