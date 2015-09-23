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Producție oprită
HP4698/10
Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.
Fiecare coafură pe care v-o imaginaţi este posibilă cu instrumentele versatile de coafat. Fiţi creative!
Acest accesoriu poate fi plasat cu uşurinţă pe cleşte pentru a crea volum suplimentar şi coafuri cu onduleuri minunate.
4.3
din 5
9
Recenzii
Czesio87
23/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler
aga1
29/11/2013
Polska
polecam, uniwersalna, niezawodna
Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4698/22 Multi-Styler