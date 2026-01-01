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Producție oprită
HP4680/01
Transformă-ţi părul visat în realitate
Este o lume a fetelor. Ondulatorul profesional Girl Glam are cinci accesorii de coafor, astfel încât să îţi poţi schimba coafura ori de câte ori te răzgândeşti. Ondulatorul perfect pentru fete superbe care vor să facă orice doresc.
5 accesorii
Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.
Plăcile ceramice alunecă fără efort, oferindu-vă un păr perfect drept şi strălucitor.
Acest accesoriu oferă părului dvs. o textură modernă excelentă.
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