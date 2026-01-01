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Producție oprită
HP4680/00
Transformaţi-vă părul visat în realitate
Este o lume a fetelor. Ondulatorul profesional Girl Glam are cinci accesorii de coafor, astfel încât să vă puteţi schimba coafura ori de câte ori vă răzgândiţi. Ondulatorul perfect pentru fete superbe care vor să facă orice doresc.
5 accesorii
Plăcile ceramice alunecă fără efort, oferindu-vă un păr perfect drept şi strălucitor.
Acest accesoriu oferă părului dvs. o textură modernă excelentă.
Este suficient să urmaţi curbele pentru a crea cei mai frumoşi cârlionţi, mai uşor ca oricând!
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