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Producție oprită

Aparat de coafat multifuncţional

HP4680/00

Transformaţi-vă părul visat în realitate

Este o lume a fetelor. Ondulatorul profesional Girl Glam are cinci accesorii de coafor, astfel încât să vă puteţi schimba coafura ori de câte ori vă răzgândiţi. Ondulatorul perfect pentru fete superbe care vor să facă orice doresc.

Vezi toate beneficiile

Girl Glam

Transformaţi-vă părul visat în realitate

  • 5 accesorii

Accesoriu al aparatului de îndreptat părul pentru a crea un păr drept şi elegant

Plăcile ceramice alunecă fără efort, oferindu-vă un păr perfect drept şi strălucitor.

Ondulator pentru un plus de textură

Ondulator pentru un plus de textură

Acest accesoriu oferă părului dvs. o textură modernă excelentă.

Modelator în spirală pentru cârlionţi minunaţi

Este suficient să urmaţi curbele pentru a crea cei mai frumoşi cârlionţi, mai uşor ca oricând!

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