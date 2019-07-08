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În fiecare zi, coafura dorită, strălucitoare şi ordonată
Spuneţi bun venit strălucirii şi supleţei zilnice a părului. SalonAirstylist Ion 1000 W combină tehnologia cu ioni, patru accesorii de coafat şi puterea profesională pentru a ca părul dvs. să nu mai fie niciodată încreţit
1000 W
Ceramic
4 accesorii
Acest aparat Airstyler are un încălzitor de 1000 W care creează un flux de aer optim şi putere de uscare delicată.
Tratamentul ionic asigură o uscare anti-statică. Ionii negativi elimină părul electrizat, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted şi drept care străluceşte de frumuseţe.
Acest aparat Airstyler uşor de utilizat este simultan o perie de coafat şi un ondulator. Perii se retrag în perie la atingerea unui buton pentru a putea scoate uşor aparatul de coafat din păr. Rămâne doar o buclă elastică minunată.
4.8
din 5
12
Recenzii
100%
recomandă acest produs
OstraPapryka
08/07/2019
Polska
rewelacyjna dla włosów
Jakiś czas temu miałam tą suszarkę. Włosy były jak z reklamy Welli, perfekcyjne. Jedyną wadą tej suszarki był u mnie topiący się plastik. Być może było to efektem tego, że mam dużo włosów i długo szuszyłam, nie wiem. Ale włosy po niej były rewelacyjne. W żadnym salonie fryzjerskim nie zrobili mi takiego efektu lejącej się tafli włosów, jak ja sama używając tylko tej suszarki, zwykłego szamponu i odżywki. Polecam dla efektu WOW :).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler
margot
10/12/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Estetyczny, funkcjonalny , niezawodny produkt. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler
Ulka101
02/12/2013
Polska
Doskonała lokówko-suszarka, łatwaw obsłudze
Lokówko-suszarki używam od jakiegoś czasu i jestem z niej bardzo zadowolona. Niezawodna do szybkiego wysuszenia i ułożenia włosów rano, bardzo poręczna.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler