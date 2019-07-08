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Producție oprită

Airstyler

HP4674/00

4.8

| (12) Recenzii | 100% recomandă acest produs

În fiecare zi, coafura dorită, strălucitoare şi ordonată

Spuneţi bun venit strălucirii şi supleţei zilnice a părului. SalonAirstylist Ion 1000 W combină tehnologia cu ioni, patru accesorii de coafat şi puterea profesională pentru a ca părul dvs. să nu mai fie niciodată încreţit

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Salon Airstylist Ion

În fiecare zi, coafura dorită, strălucitoare şi ordonată

  • 1000 W

  • Ceramic

  • 4 accesorii

1000 W pentru rezultate profesionale

1000 W pentru rezultate profesionale

Acest aparat Airstyler are un încălzitor de 1000 W care creează un flux de aer optim şi putere de uscare delicată.

Mai multă îngrijire cu tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire cu tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Tratamentul ionic asigură o uscare anti-statică. Ionii negativi elimină părul electrizat, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted şi drept care străluceşte de frumuseţe.

Perie retractabilă pentru ondulare uşoară

Perie retractabilă pentru ondulare uşoară

Acest aparat Airstyler uşor de utilizat este simultan o perie de coafat şi un ondulator. Perii se retrag în perie la atingerea unui buton pentru a putea scoate uşor aparatul de coafat din păr. Rămâne doar o buclă elastică minunată.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

12

Recenzii

100%

recomandă acest produs

2
1

08/07/2019

Polska

Polska

rewelacyjna dla włosów

Jakiś czas temu miałam tą suszarkę. Włosy były jak z reklamy Welli, perfekcyjne. Jedyną wadą tej suszarki był u mnie topiący się plastik. Być może było to efektem tego, że mam dużo włosów i długo szuszyłam, nie wiem. Ale włosy po niej były rewelacyjne. W żadnym salonie fryzjerskim nie zrobili mi takiego efektu lejącej się tafli włosów, jak ja sama używając tylko tej suszarki, zwykłego szamponu i odżywki. Polecam dla efektu WOW :).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler

10/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Estetyczny, funkcjonalny , niezawodny produkt. Polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler

02/12/2013

Polska

Polska

Doskonała lokówko-suszarka, łatwaw obsłudze

Lokówko-suszarki używam od jakiegoś czasu i jestem z niej bardzo zadowolona. Niezawodna do szybkiego wysuszenia i ułożenia włosów rano, bardzo poręczna.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP4674/00 Airstyler

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