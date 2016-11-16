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Producție oprită

SalonStraight ProAparat de îndreptat părul

HP4669/20

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Rezultate profesionale şi de durată
Acum vă puteţi coafa părul la temperatura profesională de 215°C, utilizând plăcile ceramice din turmalină foarte netede şi tehnologia de încălzire uniformă, pentru coafuri drepte durabile şi de calitate.
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SalonStraight Pro

Rezultate profesionale şi de durată

  • 215°C

  • Înveliş ceramic din turmalină

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.

Setări digitale de temp., pt. a asigura netezime pt. fiecare tip de păr

Setări digitale de temp., pt. a asigura netezime pt. fiecare tip de păr

Setările digitale pentru temperatură facilitează selectarea rapidă a funcţiei necesare sau reglarea temperaturii de coafare utilizând afişajul digital. Acest fapt vă permite să selectaţi temperatura perfectă pentru părul şi necesităţile dvs. specifice. Rezultatul este o coafură perfectă la simpla atingere a unui buton.

Căldură ridicată de 215°C pentru rezultate perfecte, profesionale

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect obţinut dintr-un coafor.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

16/11/2016

România

România

Acest produs indeplineste toate cerintele

Acest produs indeplineste toate cerintele. Are un design frumos,este usor de manuit,folosit. Datorita afisajului electronic se poate regla temperatura pentru a evita arderea parului

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Pro HP4669/00 Aparat de îndreptat părul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Pro HP4669/00 Aparat de îndreptat părul

31/10/2019

Україна

Україна

Цей продукт виконує свою роботу на всі сто відсотків

Користуюся вже, мабуть, майже 10 років. Дуже задоволена. Дуже швидко нагрівається, що дійсно економить час, так як вирівнюю волосся тільки спереду, але кожного ранку. Навіть коли забуваю вимкнути, вона автоматично виключається сама через певний час.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Pro HP4669 Щипці для розпрямлення волосся

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Pro HP4669 Щипці для розпрямлення волосся

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