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Producție oprită
215°C
Înveliş ceramic din turmalină
Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.
Setările digitale pentru temperatură facilitează selectarea rapidă a funcţiei necesare sau reglarea temperaturii de coafare utilizând afişajul digital. Acest fapt vă permite să selectaţi temperatura perfectă pentru părul şi necesităţile dvs. specifice. Rezultatul este o coafură perfectă la simpla atingere a unui buton.
Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect obţinut dintr-un coafor.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dany74
16/11/2016
România
Acest produs indeplineste toate cerintele
Acest produs indeplineste toate cerintele. Are un design frumos,este usor de manuit,folosit. Datorita afisajului electronic se poate regla temperatura pentru a evita arderea parului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Pro HP4669/00 Aparat de îndreptat părul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Pro HP4669/00 Aparat de îndreptat părul
Bulochka
31/10/2019
Україна
Цей продукт виконує свою роботу на всі сто відсотків
Користуюся вже, мабуть, майже 10 років. Дуже задоволена. Дуже швидко нагрівається, що дійсно економить час, так як вирівнюю волосся тільки спереду, але кожного ранку. Навіть коли забуваю вимкнути, вона автоматично виключається сама через певний час.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Pro HP4669 Щипці для розпрямлення волосся
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Pro HP4669 Щипці для розпрямлення волосся