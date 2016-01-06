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Producție oprită
220°C
Nano-Diamond cu înveliş ceramic
Setările digitale pentru temperatură facilitează selectarea rapidă a funcţiei necesare sau reglarea temperaturii de coafare utilizând afişajul digital. Acest fapt vă permite să selectaţi temperatura perfectă pentru părul şi necesităţile dvs. specifice. Rezultatul este o coafură perfectă la simpla atingere a unui buton.
Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect obţinut dintr-un coafor.
Pe lângă faptul că sunt cele mai bune prietene ale unei fete, diamantele sunt cunoscute a fi cele mai dure suprafeţe posibile. Aceste cunoştinţe au fost utilizate pentru optimizarea plăcilor ceramice pentru îndreptarea părului. Aceste plăci ceramice Nano-Diamond oferă transfer optim al căldurii şi o suprafaţă foarte netedă, rezistentă la zgâriere pentru alunecare foarte uşoară şi păr minunat de strălucitor.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
marta25
06/01/2016
Polska
Wart swojej ceny :)
Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Elll
31/08/2017
България
Издръжливост
Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
în comparaţie cu HP4669/07