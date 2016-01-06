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  • Viteză profesională, rezultate profesionale
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  • Viteză profesională, rezultate profesionale
  • Viteză profesională, rezultate profesionale
  • Viteză profesională, rezultate profesionale
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  • Viteză profesională, rezultate profesionale
  • Viteză profesională, rezultate profesionale
  • Viteză profesională, rezultate profesionale
  • Viteză profesională, rezultate profesionale

Producție oprită

SalonStraight SonicAparat de îndreptat părul

HP4666/00

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Viteză profesională, rezultate profesionale
SalonStraight Sonic combină tehnologia avansată cu vibraţie sonică cu plăcile ceramice Nano Diamond şi o temperatură profesională de 220ºC pentru o îndreptare cu 30% mai rapidă şi un păr foarte mătăsos.
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SalonStraight Sonic

Viteză profesională, rezultate profesionale

  • 220°C

  • Nano-Diamond cu înveliş ceramic

Setări digitale de temp., pt. a asigura netezime pt. fiecare tip de păr

Setări digitale de temp., pt. a asigura netezime pt. fiecare tip de păr

Setările digitale pentru temperatură facilitează selectarea rapidă a funcţiei necesare sau reglarea temperaturii de coafare utilizând afişajul digital. Acest fapt vă permite să selectaţi temperatura perfectă pentru părul şi necesităţile dvs. specifice. Rezultatul este o coafură perfectă la simpla atingere a unui buton.

Căldură ridicată de 220°C pentru rezultate perfecte, profesionale

Căldură ridicată de 220°C pentru rezultate perfecte, profesionale

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect obţinut dintr-un coafor.

Plăci ceramice Nano-Diamond pentru alunecare foarte uşoară şi păr strălucitor

Pe lângă faptul că sunt cele mai bune prietene ale unei fete, diamantele sunt cunoscute a fi cele mai dure suprafeţe posibile. Aceste cunoştinţe au fost utilizate pentru optimizarea plăcilor ceramice pentru îndreptarea părului. Aceste plăci ceramice Nano-Diamond oferă transfer optim al căldurii şi o suprafaţă foarte netedă, rezistentă la zgâriere pentru alunecare foarte uşoară şi păr minunat de strălucitor.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

06/01/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny :)

Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

31/08/2017

България

България

Издръжливост

Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

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Referințe

  1. în comparaţie cu HP4669/07