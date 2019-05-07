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Producție oprită
Satinelle
Acest sistem unic de epilare de la Philips extrage părul de la rădăcină şi vă lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni. Părul care creşte ulterior va fi moale şi subţire, iar epilarea este rapidă şi uşoară.
Sistemul unic de epilare de la Philips extrage părul de la rădăcină şi îți lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni. Părul care creşte ulterior va fi moale şi subţire.
Pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară.
Perie de curăţat pentru curăţare uşoară pentru igienă optimă
4.9
din 5
8
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Simona80
07/05/2019
România
Ideal
Foarte bun și rezistent în timp. Ideal pentru orice femeie....chiar si pentru barbati
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP2843/01 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP2843/01 Epilator
Éva59
18/01/2019
Magyarország
Kiváló tulajdonságai vannak
Könnyed használata miatt nagyon kedvelem, mert egyszerű és gyors.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP2843/00 Epilátor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP2843/00 Epilátor
Тетчер
04/11/2020
Україна
Виріб рекомендую на 100%
Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.
Avantaje
За
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP2843/00 Епілятор
Data utilizării 2018-11-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP2843/00 Епілятор
Data utilizării 2018-11-04