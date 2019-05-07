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Producție oprită

Epilator

HP2843/01

4.9

| (8) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Satinelle

Acest sistem unic de epilare de la Philips extrage părul de la rădăcină şi vă lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni. Părul care creşte ulterior va fi moale şi subţire, iar epilarea este rapidă şi uşoară.

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Satinelle

Sistem unic de epilare de la Philips

Sistemul unic de epilare de la Philips extrage părul de la rădăcină şi îți lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni. Părul care creşte ulterior va fi moale şi subţire.

Cap de epilare lavabil

Pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară.

Perie de curăţat pentru curăţare uşoară

Perie de curăţat pentru curăţare uşoară pentru igienă optimă

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

8

Recenzii

88%

recomandă acest produs

3
2
1

07/05/2019

România

România

Ideal

Foarte bun și rezistent în timp. Ideal pentru orice femeie....chiar si pentru barbati

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP2843/01 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP2843/01 Epilator

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló tulajdonságai vannak

Könnyed használata miatt nagyon kedvelem, mert egyszerű és gyors.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP2843/00 Epilátor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP2843/00 Epilátor

04/11/2020

Україна

Україна

Виріб рекомендую на 100%

Все добре, нічого зайвого, зі своїм призначенням справляється добре.

Avantaje

За

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP2843/00 Епілятор

Data utilizării 2018-11-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP2843/00 Епілятор

Data utilizării 2018-11-04

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