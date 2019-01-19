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Producție oprită
HD4681/55
1,7 L, 2400 W
Indicator nivel apă
Plastic
Capac cu balamale
Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.
Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata
Indicator uşor de citit pentru nivelul apei la utilizarea de către stângaci şi dreptaci.
4.2
din 5
9
Recenzii
lacsa
19/01/2019
Magyarország
Tökéletes.
Gyors, csendes, hatékony vízkőszűrő, kevés vízzel is használható.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4681/00 Vízforraló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4681/00 Vízforraló
Elżbieta Figura
28/11/2021
Polska
Bardzo wytrzymały
Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4681/55 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4681/55 Czajnik
krzychow
20/05/2012
Polska
polecam
Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4681/00 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD4681/00 Czajnik