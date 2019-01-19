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  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
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  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
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  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat
  • Apă limpede, fierbător şi mai curat

Producție oprită

Fierbător

HD4681/55

4.2
| (9) Recenzii
Apă limpede, fierbător şi mai curat
Nu ar fi grozav să fierbi apă în câteva secunde şi să cureţi fierbătorul Philips cu uşurinţă? Elementul de încălzire plat îţi permite să fierbi apă rapid şi este uşor de curăţat. Filtrul lavabil anti-calcar îţi oferă apă curată şi, astfel, băuturi mai curate.
Vezi toate beneficiile

Fierbător puternic, element de încălzire uşor de curăţat

Apă limpede, fierbător şi mai curat

  • 1,7 L, 2400 W

  • Indicator nivel apă

  • Plastic

  • Capac cu balamale

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata

Indicator uşor de citit pentru nivelul apei

Indicator uşor de citit pentru nivelul apei

Indicator uşor de citit pentru nivelul apei la utilizarea de către stângaci şi dreptaci.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

9

Recenzii

1

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes.

Gyors, csendes, hatékony vízkőszűrő, kevés vízzel is használható.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4681/00 Vízforraló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4681/00 Vízforraló

28/11/2021

Polska

Polska

Bardzo wytrzymały

Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4681/55 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4681/55 Czajnik

20/05/2012

Polska

Polska

polecam

Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4681/00 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD4681/00 Czajnik

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