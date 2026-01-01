Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie

Caracteristica unică „indicator pentru o ceaşcă” a acestui mini fierbător îţi permite să fierbi numai apa de care ai nevoie, fără a-ţi ocupa prea mult spaţiu în bucătărie. Prin urmare, poţi economisi cu uşurinţă până la 50% din energie şi poţi reduce impactul asupra mediului