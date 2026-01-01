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Producție oprită
HD4608/61
0,8 L, 2400 W
indicator pentru 1 ceaşcă
Negru
Capac cu balamale
Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea de apă de care au nevoie şi economisind aşadar energie şi apă într-o proporţie de până la 50%, contribuind la un mediu mai sănătos.
Cablul poate fi împachetat în jurul bazei, de aceea este uşor să aşezi fierbătorul în bucătărie.
Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata.
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