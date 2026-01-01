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  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
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  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
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  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
  • Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie

Producție oprită

Daily CollectionMini-fierbător

HD4608/61

Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
Caracteristica unică „indicator pentru o ceaşcă” a acestui mini fierbător îţi permite să fierbi numai apa de care ai nevoie, fără a-ţi ocupa prea mult spaţiu în bucătărie. Prin urmare, poţi economisi cu uşurinţă până la 50% din energie şi poţi reduce impactul asupra mediului
Vezi toate beneficiile

Economiseşti până la 50% din energie

Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie

  • 0,8 L, 2400 W

  • indicator pentru 1 ceaşcă

  • Negru

  • Capac cu balamale

Indicator o ceaşcă pentru a fierbe doar apa de care ai nevoie

Indicator o ceaşcă pentru a fierbe doar apa de care ai nevoie

Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea de apă de care au nevoie şi economisind aşadar energie şi apă într-o proporţie de până la 50%, contribuind la un mediu mai sănătos.

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Cablul poate fi împachetat în jurul bazei, de aceea este uşor să aşezi fierbătorul în bucătărie.

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata.

Specificaţii tehnice

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