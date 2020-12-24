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  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
  • Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*

Producție oprită

Hairclipper series 5000Aparat de tuns

HC5440/15

4.4
| (224) Recenzii | 89% recomandă acest produs
Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*
Aparatul de tuns HAIRCLIPPER Series 5000 este creat să dureze şi conceput pentru performanţă. Capul inovator de radere, lamele din oţel inoxidabil şi pieptenele reglabil sunt proiectate pentru a vă oferi un tuns rapid, precis, de fiecare dată.
Vezi toate beneficiile

cu tehnologie DualCut pentru un tuns mai rapid şi mai precis

Aparat de tuns seria 5000 - Tunde de două ori mai rapid*

  • Lame din oţel inoxidabil

  • 24 setări de lungime

  • Utilizare 75 min/încărcare 8 ore

Cap de radere cu ascuţire dublă şi frecare redusă

Cap de radere cu ascuţire dublă şi frecare redusă

Potrivit pentru orice tip de păr, graţie tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuţire dublă şi un nivel redus de frecare. Capul de radere inovator este conceput să tundă părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obişnuite de la Philips, cu o apărătoare solidă din oţel inoxidabil pentru durabilitate desăvârşită.*

Lame din oţel cu ascuţire automată pentru mai mult timp

Lame din oţel cu ascuţire automată pentru mai mult timp

Lame din oţel inoxidabil cu ascuţire automată de mai lungă durată.

24 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 23 mm

24 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 23 mm

Roteşte butonul de zoom pentru a selecta şi bloca uşor lungimea pe care o doreşti, cu 23 de setări de lungime, de la 1 mm la 23 mm şi cu exact 1 mm între fiecare lungime. Sau îl poţi utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

224

Recenzii

89%

recomandă acest produs

24/12/2020

România

România

Aparat de tuns HC5440/15

Este perfect pentru tunsul acasa. Produsul e de calitate, functioneaza si acum ca-n prima zi si m-a ajutat sa economisesc foarte mult timp si bani nemaifiind nevoie sa merg la frizer.

Avantaje

Ieftin, foarte bun.

Dezavantaje

Niciunul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns

22/11/2020

România

România

Excelent!

Recomand tuturor! Recomand tuturor! Recomand tuturor!

Avantaje

Perfect funcționează!

Dezavantaje

Nu are dezavantaje...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns

26/08/2019

România

România

Produs excelent

Aparat excelent. Intr-adevar tunde in timp de doua ori mai scurt.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns

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Referințe

  1. Faţă de predecesorul său Philips