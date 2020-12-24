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Producție oprită
Lame din oţel inoxidabil
24 setări de lungime
Utilizare 75 min/încărcare 8 ore
Potrivit pentru orice tip de păr, graţie tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuţire dublă şi un nivel redus de frecare. Capul de radere inovator este conceput să tundă părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obişnuite de la Philips, cu o apărătoare solidă din oţel inoxidabil pentru durabilitate desăvârşită.*
Lame din oţel inoxidabil cu ascuţire automată de mai lungă durată.
Roteşte butonul de zoom pentru a selecta şi bloca uşor lungimea pe care o doreşti, cu 23 de setări de lungime, de la 1 mm la 23 mm şi cu exact 1 mm între fiecare lungime. Sau îl poţi utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.
4.4
din 5
224
Recenzii
89%
recomandă acest produs
Merovingian
24/12/2020
România
Aparat de tuns HC5440/15
Este perfect pentru tunsul acasa. Produsul e de calitate, functioneaza si acum ca-n prima zi si m-a ajutat sa economisesc foarte mult timp si bani nemaifiind nevoie sa merg la frizer.
Avantaje
Ieftin, foarte bun.
Dezavantaje
Niciunul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns
GuguT
22/11/2020
România
Excelent!
Recomand tuturor! Recomand tuturor! Recomand tuturor!
Avantaje
Perfect funcționează!
Dezavantaje
Nu are dezavantaje...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns
Neli
26/08/2019
România
Produs excelent
Aparat excelent. Intr-adevar tunde in timp de doua ori mai scurt.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/15 Aparat de tuns
Faţă de predecesorul său Philips