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Producție oprită
4.7
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
BożenaEwa
04/10/2015
Polska
Cumpărător verificat
Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.
Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Grzesiek78
04/10/2015
Polska
Cumpărător verificat
Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.
Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Mati89
28/09/2015
Polska
Bardzo dobra maszynka do strzyżenia
Maszynka dla każdego bez względu na wiek! Gorąco polecam!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów