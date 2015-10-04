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Producție oprită

Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper

HC3426/15

4.7

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

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4.7

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.

Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

04/10/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.

Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

28/09/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka do strzyżenia

Maszynka dla każdego bez względu na wiek! Gorąco polecam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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