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  • Megasunetul devine wireless

Producție oprită

Minisistem Hi-Fi

FX25/12

4.5
| (12) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Megasunetul devine wireless
Transferă muzică wireless prin Bluetooth® de pe orice dispozitiv inteligent, cu tehnologie NFC pentru sincronizare instantanee. Un amplificator dublu oferă calitate mai bună a sunetului, iar puterea de ieşire totală RMS de 300 W oferă un sunet surprinzător de puternic.
Vezi toate beneficiile

Megasunetul devine wireless

  • Bluetooth® şi NFC

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

MAX Sound, pentru amplificare instantanee

MAX Sound, pentru amplificare instantanee

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvenţele joase, mărind la maxim performanţa volumului şi creând o experienţă audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent şi setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul şi volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât şi a volumului, adăugând forţă piesei ascultate.

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

12

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
1

20/05/2019

România

România

Acest produs are caracteristici audio extraordinare,

Este de calitate,estetic arată excelent,se umbla ușor,se aude excelent.sunt foarte multumita

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX25 Minisistem Hi-Fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX25 Minisistem Hi-Fi

25/01/2018

România

România

Un produs cu design futurist plăcut

Philips FX25/12 e un sistem audio pe care îl recomand calitatea sunetului m-a uimit, sunt multumit de acest produs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX25 Minisistem Hi-Fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX25 Minisistem Hi-Fi

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kitűnő hangzás, könnyű párosítás!

Azért választottam, mert egy könnyen kezelhető, szép hangú rendszert kerestem! Jó választás volt!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX25 Mini Hi-Fi rendszer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX25 Mini Hi-Fi rendszer

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