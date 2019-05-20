Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Bluetooth® şi NFC
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvenţele joase, mărind la maxim performanţa volumului şi creând o experienţă audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent şi setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul şi volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât şi a volumului, adăugând forţă piesei ascultate.
Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.
4.5
din 5
12
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Andreea2004
20/05/2019
România
Acest produs are caracteristici audio extraordinare,
Este de calitate,estetic arată excelent,se umbla ușor,se aude excelent.sunt foarte multumita
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX25 Minisistem Hi-Fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX25 Minisistem Hi-Fi
Constantin85
25/01/2018
România
Un produs cu design futurist plăcut
Philips FX25/12 e un sistem audio pe care îl recomand calitatea sunetului m-a uimit, sunt multumit de acest produs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX25 Minisistem Hi-Fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX25 Minisistem Hi-Fi
Joel
26/09/2019
Magyarország
Kitűnő hangzás, könnyű párosítás!
Azért választottam, mert egy könnyen kezelhető, szép hangú rendszert kerestem! Jó választás volt!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX25 Mini Hi-Fi rendszer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX25 Mini Hi-Fi rendszer