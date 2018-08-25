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Producție oprită
FWM377/12
Transformaţi şi ascultaţi muzica imediat
Pentru a vă bucura de muzică un timp nelimitat, FWM377 oferă un CD changer pentru 3 CD-uri, 30 de ore de redare fără oprire şi capacitatea de a transfera toată muzica dvs. de pe CD-uri, de pe casete şi de la radio direct pe un dispozitiv USB. În plus, Max Sound şi Dynamic Bass Boost asigură un sunet excelent!
Cu changer-ul cu 3 discuri pentru redarea muzicii, puteţi alege dintre trei CD-uri diferite din interiorul dispozitivului în acelaşi timp. Această funcţie utilă vă permite să savuraţi o gamă variată de muzică, economisind timpul preţios necesar schimbării frecvente a CD-urilor.
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4.5
din 5
2
Recenzii
Dominik
25/08/2018
Česká republika
OK
Tento přístroj používám již cca 11 let, mohu tento (bohužel již není v prodeji) nebo jemu podobné doporučit. Není to profesionální zařízení, ale pro domácnost perfektní.Trochu mne mrzí že při náhodném vypnutí ze zásuvky se musí znovu nastavovat čas.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém
1aa1
22/05/2016
Polska
ten produkt jest bezawaryjny
ma przydatne funkcje, głośność wspaniała można rozkręcić na maksa i nic nie rzęzi, ale jest coś za co nie kupiłabym drugi raz tej miniwieży: jakość dźwięku. BAsy są twarde i za głośne, średnie tony słabo słyszalne, bardzo wysokie dobrze słyszalne. Buczący oraz tłukący bas jest męczący i słuchać tej wieży można tylko po zmniejszeniu tych basów do minimum. Ja lubię basy ale takie mięciutkie i nie przyćmiewające pozostałej gamy dźwięków. Np w przenośnym radiomagnetofonie też Philipsa basy też są spore ale o wiele przyjemniejsze.
Acest review a fost făcut pentru FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3
Acest review a fost făcut pentru FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3