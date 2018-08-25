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Producție oprită

Minisistem MP3 Hi-Fi

FWM377/12

4.5

| (2) Recenzii

Transformaţi şi ascultaţi muzica imediat

Pentru a vă bucura de muzică un timp nelimitat, FWM377 oferă un CD changer pentru 3 CD-uri, 30 de ore de redare fără oprire şi capacitatea de a transfera toată muzica dvs. de pe CD-uri, de pe casete şi de la radio direct pe un dispozitiv USB. În plus, Max Sound şi Dynamic Bass Boost asigură un sunet excelent!

Vezi toate beneficiile

pentru a vă distra non-stop

Transformaţi şi ascultaţi muzica imediat

Putere totală 240 W RMS

Putere totală 240 W RMS

Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic

Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic

Changer cu 3 discuri pentru redarea comodă a mai multor discuri

Changer cu 3 discuri pentru redarea comodă a mai multor discuri

Cu changer-ul cu 3 discuri pentru redarea muzicii, puteţi alege dintre trei CD-uri diferite din interiorul dispozitivului în acelaşi timp. Această funcţie utilă vă permite să savuraţi o gamă variată de muzică, economisind timpul preţios necesar schimbării frecvente a CD-urilor.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

2

Recenzii

3
2
1

25/08/2018

Česká republika

Česká republika

OK

Tento přístroj používám již cca 11 let, mohu tento (bohužel již není v prodeji) nebo jemu podobné doporučit. Není to profesionální zařízení, ale pro domácnost perfektní.Trochu mne mrzí že při náhodném vypnutí ze zásuvky se musí znovu nastavovat čas.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém

22/05/2016

Polska

Polska

ten produkt jest bezawaryjny

ma przydatne funkcje, głośność wspaniała można rozkręcić na maksa i nic nie rzęzi, ale jest coś za co nie kupiłabym drugi raz tej miniwieży: jakość dźwięku. BAsy są twarde i za głośne, średnie tony słabo słyszalne, bardzo wysokie dobrze słyszalne. Buczący oraz tłukący bas jest męczący i słuchać tej wieży można tylko po zmniejszeniu tych basów do minimum. Ja lubię basy ale takie mięciutkie i nie przyćmiewające pozostałej gamy dźwięków. Np w przenośnym radiomagnetofonie też Philipsa basy też są spore ale o wiele przyjemniejsze.

Acest review a fost făcut pentru FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3

Acest review a fost făcut pentru FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3

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