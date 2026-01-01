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Producție oprită
FM16FD170D/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia MOTION poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
16 GB
Ediţia Motion 2.0
Pachet de 2
Alege o culoare modernă – roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint sau albastru electric – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie
Cei 16 GB utili îţi oferă posibilitatea de a muta şi distribui fişiere mult mai mari sau mai multe fişiere prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.