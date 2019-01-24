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Producție oprită
1500 W
Tehnologie AirflowMax
Cap de aspirare TriActive+
Antialergic
Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permiţând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar şi pe măsură ce sacul se umple!
Acest produs atinge cea mai înaltă clasă de performanţă de curăţare pe suprafeţe dure. Praful este 100 % aspirat!
Motorul eficient energetic a fost perfecţionat, pentru a folosi mai puţină energie astfel încât să genereze un debit de aer mai mare.
4.9
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
rimoczizo
24/01/2019
Magyarország
Kitűnő a felhasználhatósága.
Már régóta napi használatban van. Jól bírja minden alkatrésze. A szívóereje mond szőnyegen mind szilárd burkolaton nagyon jó. Csak ajánlani tudom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC9193/91 porzsákos porszívó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC9193/91 porzsákos porszívó
Rikon
24/01/2019
Magyarország
Nagyon szuper
Nagyon szeretjük praktikussága és szuper teljesítménye miatt!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC9193/91 porzsákos porszívó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC9193/91 porzsákos porszívó
Gabryel075
18/01/2019
Magyarország
Tökéletes
Csendes , masszív, szívóerő nagyon erős, porzsákos lévén szerintem egyedül álló!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC9193/91 porzsákos porszívó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Expert FC9193/91 porzsákos porszívó