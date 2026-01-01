Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
FC8585/01
Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.
Noul aspirator Philips Performer Active oferă performanţă de curăţare completă, împreună cu funcţia de îndepărtare a prafului în mod igienic. Tehnologia AirflowMax menţine puterea de aspirare mare pentru mai mult timp*. Capul MultiClean îndepărtează eficient praful de pe toate pardoselile.
2100 W
Filtru HEPA 13
4 l
Tehnologia unică AirflowMax menţine puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf şi pentru a permite utilizarea întregii suprafeţe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf şi care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.
Noul cap de aspirare MultiClean oferă o curăţare temeinică pe toate tipurile de pardoseli. Capul de aspirare este prevăzut cu un orificiu mare în faţă, pentru aspirarea firimiturilor mari şi, în acelaşi timp, acoperă perfect podeaua, pentru a asigura o bună aspirare a prafului fin.
Aspiratorul este conceput cu accesorii integrate, astfel încât nu este nevoie să transporţi piese suplimentare atunci când cureţi. Peria moale anti-praf este integrată în mod comod în mânerul aparatului, întotdeauna gata de utilizare.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Accesează piesele şi accesoriile
Recenzii
Puterea de aspirare a Philips Perfromer Active, în comparaţie cu puterea de aspirare a Philips Powerlife FC8322/09, potrivit testelor în conformitate cu IEC 60312-1:2011