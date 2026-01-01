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Informații de legalitate

  • Standard Product Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Main in-use photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product Detail Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Standard Product Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Main in-use photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product Detail Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Alternative Product Photograph Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01
  • Product in Use Photo Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8585/01

Producție oprită

Performer ActiveAspirator cu sac

FC8585/01

Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.

Noul aspirator Philips Performer Active oferă performanţă de curăţare completă, împreună cu funcţia de îndepărtare a prafului în mod igienic. Tehnologia AirflowMax menţine puterea de aspirare mare pentru mai mult timp*. Capul MultiClean îndepărtează eficient praful de pe toate pardoselile.

Vezi toate beneficiile

Curăţare igienică cu tehnologia AirflowMax

Putere mare de aspirare. Pentru o curățare în profunzime.

  • 2100 W

  • Filtru HEPA 13

  • 4 l

Tehnologia revoluţionară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

Tehnologia revoluţionară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

Tehnologia unică AirflowMax menţine puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf şi pentru a permite utilizarea întregii suprafeţe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf şi care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.

Noul cap de aspirare MultiClean, pentru curăţare temeinică pe toate pardoselile

Noul cap de aspirare MultiClean, pentru curăţare temeinică pe toate pardoselile

Noul cap de aspirare MultiClean oferă o curăţare temeinică pe toate tipurile de pardoseli. Capul de aspirare este prevăzut cu un orificiu mare în faţă, pentru aspirarea firimiturilor mari şi, în acelaşi timp, acoperă perfect podeaua, pentru a asigura o bună aspirare a prafului fin.

Perie integrată pentru confort suprem

Perie integrată pentru confort suprem

Aspiratorul este conceput cu accesorii integrate, astfel încât nu este nevoie să transporţi piese suplimentare atunci când cureţi. Peria moale anti-praf este integrată în mod comod în mânerul aparatului, întotdeauna gata de utilizare.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Puterea de aspirare a Philips Perfromer Active, în comparaţie cu puterea de aspirare a Philips Powerlife FC8322/09, potrivit testelor în conformitate cu IEC 60312-1:2011