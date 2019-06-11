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Producție oprită
5.0
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
CristyB
25/09/2018
România
Saci de calitate
Saci pt aspirator de calitate exceptionala. Usor de montat si de scos .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04