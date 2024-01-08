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  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
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  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
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  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
  • Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume

Producție oprită

s-bagSaci pentru aspirator

FC8021/04

5
| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume
s-bag® este sacul de praf universal pentru toate aspiratoarele Philips şi Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) cu sac. Când cumperi saci de schimb, caută sigla s-bag®. Utilizarea de saci neoriginali poate deteriora aspiratorul.
Vezi toate beneficiile

Performanţe mai îndelungate, filtrare mai bună

Probabil cel mai bine vândut sac de praf din lume

  • 16 x saci de praf + 2 filtre

  • Standard unic pt toţi sacii

  • Durată de viaţă cu 80% mai mare

Un standard universal pentru o alegere simplă

Un standard universal pentru o alegere simplă

Sacul original Philips s-bag® poate fi utilizat pentru toate aspiratoarele cu sac produse de Philips şi Grupul Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Uită de grija căutării interminabile a unui sac de praf şi caută doar sigla s-bag®.

Filtrează 99% din praful fin

Filtrează 99% din praful fin

Materialul sintetic al acestui sac de aspirator filtrează praful şi particulele în proporţie de până la 99%. Filtrează aerul mai eficient decât un sac de hârtie normal şi te ajută să cureţi particulele din aer, cum ar fi alergenii.

Material sintetic deosebit de rezistent, fabricat în Suedia

Material sintetic deosebit de rezistent, fabricat în Suedia

s-bag® Classic Long Performance este confecţionat din material sintetic deosebit de rezistent, fabricat în Suedia.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_AWARD-612375

Recenzii

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5.0

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

08/01/2024

România

România

Saci aspirator

Recomand acești saci pentru aspirator sunt foarte buni și sunt foarte mulțumit de ei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03

04/10/2021

România

România

Cumpărător verificat

produs calitativ

[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] produs calitativ, livrare rapida, compania philips la nivelul numelui

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03

27/03/2018

România

România

excelent

foarte bune produsele philips de uz casnic, aspirator si sacii de unica folosinta; avand caine in apartament este ideal,

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03

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