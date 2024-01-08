Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
16 x saci de praf + 2 filtre
Standard unic pt toţi sacii
Durată de viaţă cu 80% mai mare
Sacul original Philips s-bag® poate fi utilizat pentru toate aspiratoarele cu sac produse de Philips şi Grupul Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Uită de grija căutării interminabile a unui sac de praf şi caută doar sigla s-bag®.
Materialul sintetic al acestui sac de aspirator filtrează praful şi particulele în proporţie de până la 99%. Filtrează aerul mai eficient decât un sac de hârtie normal şi te ajută să cureţi particulele din aer, cum ar fi alergenii.
s-bag® Classic Long Performance este confecţionat din material sintetic deosebit de rezistent, fabricat în Suedia.
Premii
5.0
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Sandu77
08/01/2024
România
Saci aspirator
Recomand acești saci pentru aspirator sunt foarte buni și sunt foarte mulțumit de ei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03
clau11and
04/10/2021
România
Cumpărător verificat
produs calitativ
[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] produs calitativ, livrare rapida, compania philips la nivelul numelui
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03
clau11
27/03/2018
România
excelent
foarte bune produsele philips de uz casnic, aspirator si sacii de unica folosinta; avand caine in apartament este ideal,
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Saci s-bag pentru aspirator FC8021/03