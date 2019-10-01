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Producție oprită
3,6 V
Negru şi albastru intens
2 accesorii
Bază de încărcare
Sistemul de filtrare în două etape se asigură că, odată intrată, murdăria nu mai poate ieşi. Primul filtru blochează cea mai mare parte a murdăriei, iar al doilea filtru captează particulele de praf mai fine.
Bateriile NiMH ale aspiratorului portabil garantează o putere durabilă în timp, în comparaţie cu alte tipuri de baterii care sunt afectate de efectul de memorie.
Datorită bateriilor reîncărcabile, vei putea curăţa orice zonă a casei fără limitările impuse de priza electrică.
4.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
lemur
01/10/2019
Česká republika
Za málo peněz, hodně muziky
Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Ninz
06/02/2016
Hrvatska
Cumpărător verificat
Koristan!
Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač