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  • Elimină praful şi mizeria vizibile
  • Elimină praful şi mizeria vizibile
  • Elimină praful şi mizeria vizibile
  • Elimină praful şi mizeria vizibile
  • Elimină praful şi mizeria vizibile
  • Elimină praful şi mizeria vizibile
  • Elimină praful şi mizeria vizibile
  • Elimină praful şi mizeria vizibile
  • Elimină praful şi mizeria vizibile
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Producție oprită

MiniVacAspirator portabil

FC6152/01

4
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Elimină praful şi mizeria vizibile
Graţie aspiratorului portabil Philips curăţarea zilnică devine rapidă şi uşoară. Este furnizat cu baterii reîncărcabile pentru mobilitate maximă, iar accesoriile incluse îţi permit să cureţi suprafeţe delicate şi să ajungi în cele mai dificile colţuri.
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Tehnologie filtrare în 2 etape pentru curăţare uşoară

Elimină praful şi mizeria vizibile

  • 3,6 V

  • Negru şi albastru intens

  • 2 accesorii

  • Bază de încărcare

Sistem de filtrare în 2 etape pentru rezultate optime de curăţare

Sistemul de filtrare în două etape se asigură că, odată intrată, murdăria nu mai poate ieşi. Primul filtru blochează cea mai mare parte a murdăriei, iar al doilea filtru captează particulele de praf mai fine.

Baterie NiMh pentru utilizare zilnică

Bateriile NiMH ale aspiratorului portabil garantează o putere durabilă în timp, în comparaţie cu alte tipuri de baterii care sunt afectate de efectul de memorie.

Funcţionarea fără fir asigură 100% mobilitate

Funcţionarea fără fir asigură 100% mobilitate

Datorită bateriilor reîncărcabile, vei putea curăţa orice zonă a casei fără limitările impuse de priza electrică.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz, hodně muziky

Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

06/02/2016

Hrvatska

Hrvatska

Cumpărător verificat

Koristan!

Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

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