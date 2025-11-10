Asistentul tău barista în casa ta

Fă cunoştinţă cu asistentul barista, ajutorul care se străduieşte să îţi prepare o cafea mai bună în fiecare zi. Îl poţi utiliza pe aparatul tău sau în aplicaţia HomeID. Discută cu el şi spune-i ce boabe utilizezi şi va ajusta automat setările de preparare, astfel încât să obţii cea mai bună extracţie din boabele tale. Cu ajutorul asistentului barista, poţi regla puterea, volumul sau temperatura pentru a se potrivi gustului tău. Chiar şi atunci când prepari de la distanţă. Este întotdeauna la dispoziţia ta, astfel încât fiecare ceaşcă se simte ca şi cum ar fi fost făcută de un barista adevărat în propria ta bucătărie.