      Café Aromis Seria 8000 Espresor complet automat Philips

      EP8757/20

      Savurează o cafea de calitate la tine acasă cu Philips Café Aromis. Creează peste 50 de băuturi, de la espresso la cafea rece, preparate cu mai multe boabe* pentru acel gust special de cafenea. Fă spumă caldă sau rece, catifelată, cu LatteGo Pro şi curăţă-l în 10 secunde sub jet de apă.

      Café Aromis Seria 8000 Espresor complet automat Philips

      Intensitatea pe care o iubeşti, de la espresso la cafea rece

      • Rezultate ca la cafenea cu tehnologia BrewExtract
      • Spumă de lapte catifelată cu LatteGo Pro
      • Peste 50 de băuturi calde şi reci pentru fiecare stare de spirit
      • Curăţare fără bătăi de cap
      • Afişaj intuitiv uşor de utilizat
      Mai multe boabe, mai multă aromă

      Mai multe boabe, mai multă aromă

      Secretul intensităţii cafelei? Tehnologia noastră BrewExtract care dozează şi presează mai multe boabe* la fiecare preparare pentru a crea acel gust inconfundabil de cafenea chiar la espresorul tău. Vrei să o faci corect? Ajustează-ţi băutura utilizând unul dintre cele 7 niveluri de intensitate.

      Spumă de lapte catifelată pentru toate băuturile tale preferate de la cafenea

      Spumă de lapte catifelată pentru toate băuturile tale preferate de la cafenea

      Rezultatele de calitatea cafenelei înseamnă, de asemenea, spumă de lapte catifelată, fierbinte sau rece. Aici intervine LatteGo Pro. De la cappuccino la latte cu gheaţă, sistemul nostru de lapte oferă rezultate de calitatea celor de la cafenele, folosind atât lapte cât şi lapte pe bază de plante. Sistemul este lavabil în maşina de spălat vase şi fără tuburi, ceea ce înseamnă că îl poţi curăţa în 10 de secunde sub jet de apă. Testează o spumare avansată cu LatteGo Pro: sistemul inovator de spumare a laptelui din sistemul nostru de aparate de cafea.

      Peste 50 de băuturi calde şi reci pentru fiecare stare de spirit

      Peste 50 de băuturi calde şi reci pentru fiecare stare de spirit

      Testează peste 50 de creaţii de cafea caldă şi rece, de la espresso-uri bogate la preparate răcoritoare la rece. Acest aparat de cafea fierbinte şi cu gheaţă este soluţia perfectă pentru familiile şi iubitorii de cafea care caută varietate la nivel de cafenea acasă.

      Toată plăcerea cu curăţare minimă

      Toată plăcerea cu curăţare minimă

      Curăţă sistemul LatteGo Pro în 10 secunde clătind sub jet de apă sau în maşina de spălat vase. Unitatea de preparare poate fi curăţată sub robinet. Când este timpul să rulezi un program de curăţare, cum ar fi detartrarea, aparatul te va ghida prin acest proces.

      Cafea delicioasă intensă cu o singură apăsare de buton

      Cafea delicioasă intensă cu o singură apăsare de buton

      Afişajul intuitiv tactil TFT de 4,3" asigură prepararea fără efort a cafelei printr-o singură atingere şi profiluri de utilizator personalizate. Comenzile simple facilitează savurarea de către toţi membrii gospodăriei a unor cafele premium acasă.

      Asistentul tău barista în casa ta

      Asistentul tău barista în casa ta

      Fă cunoştinţă cu asistentul barista, ajutorul care se străduieşte să îţi prepare o cafea mai bună în fiecare zi. Îl poţi utiliza pe aparatul tău sau în aplicaţia HomeID. Discută cu el şi spune-i ce boabe utilizezi şi va ajusta automat setările de preparare, astfel încât să obţii cea mai bună extracţie din boabele tale. Cu ajutorul asistentului barista, poţi regla puterea, volumul sau temperatura pentru a se potrivi gustului tău. Chiar şi atunci când prepari de la distanţă. Este întotdeauna la dispoziţia ta, astfel încât fiecare ceaşcă se simte ca şi cum ar fi fost făcută de un barista adevărat în propria ta bucătărie.

      Gust autentic de Cold Brew

      Gust autentic de Cold Brew

      Savurează o băutură la rece prin simpla apăsare a unui buton - bine echilibrată şi fină, gata la cerere.

      Cu 40% mai silenţios cu tehnologia SilentBrew**

      Cu 40% mai silenţios cu tehnologia SilentBrew**

      Tehnologia noastră brevetată SilentBrew reduce sunetele aparatului, astfel încât să te poţi bucura mai mult de experienţa preparării cafelei aromate. Folosind protecţia fonică şi măcinarea silenţioasă, aparatele noastre produc cu 40% mai puţin zgomot decât modelele anterioare şi au certificare Quiet Mark.

      Cafea aromată din boabe proaspete

      Cafea aromată din boabe proaspete

      Cafeaua de calitate începe cu boabe proaspăt măcinate. Adaugă boabele preferate, selectează cafeaua şi lasă râşniţa integrată să elibereze aroma irezistibilă. Reglează fin dimensiunea de măcinare utilizând una dintre cele 12 setări, de la fin la grosier.

      Şi mai multă aromă datorită funcţiei de jet suplimentar

      Şi mai multă aromă datorită funcţiei de jet suplimentar

      Bucură-te de mai multă aromă, fără gust amar, utilizând funcţia de shot suplimentar. Poţi să-l adaugi la oricare dintre reţetele noastre de cafea, mai puţin atunci când foloseşti funcţia de cafea premăcinată.

      Fă economie de apă şi energie cu modul Eco

      Fă economie de apă şi energie cu modul Eco

      Utilizează modul Eco pentru a reduce consumul de apă şi de energie, fără a compromite calitatea cafelei. Philips Café Aromis îţi permite să estompezi luminile principale şi cele pentru ceaşcă mai devreme decât durata implicită, să foloseşti mai puţină apă în timpul clătirii, să treci mai rapid la modul standby sau să reduci luminozitatea.

      Până la 5000 de ceşti*** fără detartrare, graţie AquaClean

      Până la 5000 de ceşti*** fără detartrare, graţie AquaClean

      Prepară până la 5000 de ceşti fără a fi nevoie să detartrezi, cu ajutorul unui filtru AquaClean. Purifică apa înainte de începerea preparării, astfel încât cafeaua ta să aibă un gust mai aromat.

      Prepară de la distanţă şi obţine sfaturi cu aplicaţia HomeID

      Prepară de la distanţă şi obţine sfaturi cu aplicaţia HomeID

      Obţine sfaturi despre cafea, reţete şi ajutor direct prin intermediul aplicaţiei HomeID - partenerul tău barista digital la fiecare pas al călătoriei.

      Conceput pentru a-ţi eleva casa

      Conceput pentru a-ţi eleva casa

      Aparatul de cafea Philips Café Aromis cu râşniţă şi sistem de spumare nu numai că prepară cafea delicioasă, dar îţi şi îmbogăţeşte bucătăria. Un finisaj elegant, curbe moi şi afişaj intuitiv se combină pentru a adăuga o notă elegantă, europeană casei tale.

      Mai multe ceşti, mai puţine reumpleri

      Mai multe ceşti, mai puţine reumpleri

      Prepară mai multă cafea de înaltă calitate şi reumple mai puţin datorită rezervorului generos de apă de 1,9 litri. Ceaşcă după ceaşcă pentru întreaga familie sau atunci când îţi distrezi prietenii.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Sursă de cafea
        Boabe proaspete
        Implicarea utilizatorului
        Atingerea unui buton
        Băuturi preprogramate
        54
        Număr de porţii
        2
        Presiune
        15 bar
        Râşniţă încorporată
        Da
        Setări de măcinare
        12
        Capacitate recipient boabe cafea
        275 g
        Spumarea laptelui
        Da
        Soluţie pentru lapte
        LatteGo Pro
        Recipient pentru lapte
        0,25 l
        Capacitate rezervor de apă
        1,9 l
        Profiluri
        8
        Materialul principal
        Plastic
        Materialul secundar
        Metal
        Tehnologie
        Tehnologie BrewExtract, reglare boabe, pornire rapidă, LatteGo Pro, SilentBrew
        Interfaţă
        Ecran tactil TFT intuitiv de 4,3''
        Garanţie
        2 ani
        Conectivitate
        Da
        Componente lavabile în maşină
        Da

      • Specificaţii tehnice

        Clasă de eficienţă energetică
        Clasa A
        Putere
        1500 W
        Tensiune
        230 V
        Frecvenţă
        50 Hz
        Număr în pachet
        1

      • Caracteristică de siguranţă

        Temporizator oprire automată
        Da
        Certificare de siguranţă
        Da

      • Greutate şi dimensiuni

        Lungime produs
        452 mm
        Lăţime produs
        251 mm
        Înălţime produs
        389 mm
        Greutate produs
        9,3 kg
        Lungime ambalaj
        493 mm
        Lăţime ambalaj
        289 mm
        Înălţime ambalaj
        473 mm
        Greutate ambalaj
        10-12,3 kg

      • Compatibilitate

        Accesorii incluse 1
        LatteGo Pro cald
        Accesorii incluse 2
        LatteGo Pro rece
        Accesorii incluse 3
        Filtru AquaClean
        Accesorii incluse 4
        Linguriţă de dozare
        Accesorii incluse 5
        Bandă de testare a durităţii apei
        Accesorii conexe 1
        Tablete de extragere a uleiului din cafea
        Accesorii conexe 2
        Detartrant pentru espresor

      • Rezistenţă

        Manual de utilizare
        > 75% hârtie reciclată
        Ambalaj
        > 95 % materiale reciclate

      • Ţara de origine

        Fabricat în
        România

      • Eficienţă energetică

        Consum de energie în modul standby
        0,2 W
        Consum de energie în modul oprit
        n/a
        Consumul de energie în modul standby în reţea
        0,4 W
        Perioada înainte de comutarea automată în modul standby
        15 min.
        Perioada înainte de comutarea automată în modul oprit
        n/a
        Perioada înainte de comutarea automată în modul standby
        15 min.
        Standard de măsurare
        EN 50564:2011

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.
      • * Faţă de toate espresoarele automate Philips
      • ** În comparaţie cu espresoarele Philips anterioare
      • *** Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, aşa cum se indică pe aparat. Numărul real de ceşti depinde de varietăţile de cafea alese şi de metodele de clătire şi curăţare

