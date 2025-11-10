Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
EP8757/20
Are gust de cafea, se simte ca acasă
Savurează o cafea de calitate la tine acasă cu Philips Café Aromis. Creează peste 50 de băuturi, de la espresso la cafea rece, preparate cu mai multe boabe* pentru acel gust special de cafenea. Fă spumă caldă sau rece, catifelată, cu LatteGo Pro şi curăţă-l în 10 secunde sub jet de apă.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Espresor complet automat Philips
total
recurring payment
Secretul intensităţii cafelei? Tehnologia noastră BrewExtract care dozează şi presează mai multe boabe* la fiecare preparare pentru a crea acel gust inconfundabil de cafenea chiar la espresorul tău. Vrei să o faci corect? Ajustează-ţi băutura utilizând unul dintre cele 7 niveluri de intensitate.
Rezultatele de calitatea cafenelei înseamnă, de asemenea, spumă de lapte catifelată, fierbinte sau rece. Aici intervine LatteGo Pro. De la cappuccino la latte cu gheaţă, sistemul nostru de lapte oferă rezultate de calitatea celor de la cafenele, folosind atât lapte cât şi lapte pe bază de plante. Sistemul este lavabil în maşina de spălat vase şi fără tuburi, ceea ce înseamnă că îl poţi curăţa în 10 de secunde sub jet de apă. Testează o spumare avansată cu LatteGo Pro: sistemul inovator de spumare a laptelui din sistemul nostru de aparate de cafea.
Testează peste 50 de creaţii de cafea caldă şi rece, de la espresso-uri bogate la preparate răcoritoare la rece. Acest aparat de cafea fierbinte şi cu gheaţă este soluţia perfectă pentru familiile şi iubitorii de cafea care caută varietate la nivel de cafenea acasă.
Curăţă sistemul LatteGo Pro în 10 secunde clătind sub jet de apă sau în maşina de spălat vase. Unitatea de preparare poate fi curăţată sub robinet. Când este timpul să rulezi un program de curăţare, cum ar fi detartrarea, aparatul te va ghida prin acest proces.
Afişajul intuitiv tactil TFT de 4,3" asigură prepararea fără efort a cafelei printr-o singură atingere şi profiluri de utilizator personalizate. Comenzile simple facilitează savurarea de către toţi membrii gospodăriei a unor cafele premium acasă.
Fă cunoştinţă cu asistentul barista, ajutorul care se străduieşte să îţi prepare o cafea mai bună în fiecare zi. Îl poţi utiliza pe aparatul tău sau în aplicaţia HomeID. Discută cu el şi spune-i ce boabe utilizezi şi va ajusta automat setările de preparare, astfel încât să obţii cea mai bună extracţie din boabele tale. Cu ajutorul asistentului barista, poţi regla puterea, volumul sau temperatura pentru a se potrivi gustului tău. Chiar şi atunci când prepari de la distanţă. Este întotdeauna la dispoziţia ta, astfel încât fiecare ceaşcă se simte ca şi cum ar fi fost făcută de un barista adevărat în propria ta bucătărie.
Savurează o băutură la rece prin simpla apăsare a unui buton - bine echilibrată şi fină, gata la cerere.
Tehnologia noastră brevetată SilentBrew reduce sunetele aparatului, astfel încât să te poţi bucura mai mult de experienţa preparării cafelei aromate. Folosind protecţia fonică şi măcinarea silenţioasă, aparatele noastre produc cu 40% mai puţin zgomot decât modelele anterioare şi au certificare Quiet Mark.
Cafeaua de calitate începe cu boabe proaspăt măcinate. Adaugă boabele preferate, selectează cafeaua şi lasă râşniţa integrată să elibereze aroma irezistibilă. Reglează fin dimensiunea de măcinare utilizând una dintre cele 12 setări, de la fin la grosier.
Bucură-te de mai multă aromă, fără gust amar, utilizând funcţia de shot suplimentar. Poţi să-l adaugi la oricare dintre reţetele noastre de cafea, mai puţin atunci când foloseşti funcţia de cafea premăcinată.
Utilizează modul Eco pentru a reduce consumul de apă şi de energie, fără a compromite calitatea cafelei. Philips Café Aromis îţi permite să estompezi luminile principale şi cele pentru ceaşcă mai devreme decât durata implicită, să foloseşti mai puţină apă în timpul clătirii, să treci mai rapid la modul standby sau să reduci luminozitatea.
Prepară până la 5000 de ceşti fără a fi nevoie să detartrezi, cu ajutorul unui filtru AquaClean. Purifică apa înainte de începerea preparării, astfel încât cafeaua ta să aibă un gust mai aromat.
Obţine sfaturi despre cafea, reţete şi ajutor direct prin intermediul aplicaţiei HomeID - partenerul tău barista digital la fiecare pas al călătoriei.
Aparatul de cafea Philips Café Aromis cu râşniţă şi sistem de spumare nu numai că prepară cafea delicioasă, dar îţi şi îmbogăţeşte bucătăria. Un finisaj elegant, curbe moi şi afişaj intuitiv se combină pentru a adăuga o notă elegantă, europeană casei tale.
Prepară mai multă cafea de înaltă calitate şi reumple mai puţin datorită rezervorului generos de apă de 1,9 litri. Ceaşcă după ceaşcă pentru întreaga familie sau atunci când îţi distrezi prietenii.
Specificaţie generală
Specificaţii tehnice
Caracteristică de siguranţă
Greutate şi dimensiuni
Compatibilitate
Rezistenţă
Ţara de origine
Eficienţă energetică
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.