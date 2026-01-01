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Producție oprită

Philips Fideliosistem audio cu andocare

DTM9030/10

Arta sunetului wireless în boxele turn

Lasă-te captivat de sunet de înaltă fidelitate cu boxele turn Philips Fidelio. Transmite muzică wireless cu Bluetooth® aptX şi AAC. Redă conţinut de pe CD sau orice iPod sau iPhone cu Philips DualDock. Obţine sunet care umple întreaga încăpere cu numai două boxe.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Arta sunetului wireless în boxele turn

  • Bluetooth® aptX şi AAC

Putere totală de ieşire 160 W RMS

Putere totală de ieşire 160 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Specificaţii tehnice

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