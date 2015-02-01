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Producție oprită
DTM5096/12
Arta sunetului în boxele turn
Ascultă muzică utilizând transmiterea wireless de înaltă calitate prin Bluetooth®, redarea CD-urilor, conectivitatea la iPod, iPad şi iPhone cu DualDock sau conectează un dispozitiv la mufa Aux-in. Acest sistem complet 3.1 este tot ceea ce-ţi trebuie pentru sunet puternic.
Bluetooth®
Tehnologia avansată de procesare a sunetului pur digitală oferă o performanţă acustică mult superioară în comparaţie cu tehnologia de procesare audio analogică convenţională de care dispun playerele cu andocare care utilizează ieşirea audio analogică de la un iPod/iPhone. Prin captarea ieşirii audio digitale de la iPod/iPhone şi utilizând procesarea digitală în fiecare etapă a circuitului, este produs un coeficient semnal/zgomot mult mai mare. Rezultă o claritate inegalabilă a sunetului în echilibru perfect.
Acest sistem are o putere totală de ieşire de 200 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
3.3
din 5
3
Recenzii
charlie
01/02/2015
Česká republika
velmi spokojen
Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DTM5096 dokovací hudební systém
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DTM5096 dokovací hudební systém
Kamilbolt
10/09/2017
Polska
Bardzo dobry produkt, ale...
...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DTM5096 wieża z podstawką dokującą
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DTM5096 wieża z podstawką dokującą
JHov
26/11/2013
Česká republika
chyba při přehrávání CD
Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.
Acest review a fost făcut pentru DTM5096 dokovací hudební systém
Acest review a fost făcut pentru DTM5096 dokovací hudební systém