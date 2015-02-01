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Producție oprită

Philips Fideliosistem audio cu andocare

DTM5096/12

3.3

| (3) Recenzii

Arta sunetului în boxele turn

Ascultă muzică utilizând transmiterea wireless de înaltă calitate prin Bluetooth®, redarea CD-urilor, conectivitatea la iPod, iPad şi iPhone cu DualDock sau conectează un dispozitiv la mufa Aux-in. Acest sistem complet 3.1 este tot ceea ce-ţi trebuie pentru sunet puternic.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Arta sunetului în boxele turn

  • Bluetooth®

Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului

Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului

Tehnologia avansată de procesare a sunetului pur digitală oferă o performanţă acustică mult superioară în comparaţie cu tehnologia de procesare audio analogică convenţională de care dispun playerele cu andocare care utilizează ieşirea audio analogică de la un iPod/iPhone. Prin captarea ieşirii audio digitale de la iPod/iPhone şi utilizând procesarea digitală în fiecare etapă a circuitului, este produs un coeficient semnal/zgomot mult mai mare. Rezultă o claritate inegalabilă a sunetului în echilibru perfect.

Putere totală de ieşire 200W RMS

Putere totală de ieşire 200W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieşire de 200 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Specificaţii tehnice

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3.3

din 5

3

Recenzii

3
2

01/02/2015

Česká republika

Česká republika

velmi spokojen

Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DTM5096 dokovací hudební systém

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DTM5096 dokovací hudební systém

10/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, ale...

...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DTM5096 wieża z podstawką dokującą

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DTM5096 wieża z podstawką dokującą

26/11/2013

Česká republika

Česká republika

chyba při přehrávání CD

Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.

Acest review a fost făcut pentru DTM5096 dokovací hudební systém

Acest review a fost făcut pentru DTM5096 dokovací hudební systém

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