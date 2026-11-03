FullSound îmbunătăţeşte detaliile sonore pentru un sunet bogat şi puternic

Tehnologia FullSound patentată de Philips utilizează un sistem de procesare a sunetului de ultimă generaţie pentru a îmbunătăţi redarea cu fidelitate a muzicii. Conţinutul muzical este analizat şi optimizat în mod dinamic şi pentru a vă permite să experimentaţi o muzică bogată în detalii şi cu un sunet cald.