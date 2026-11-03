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Philips FidelioDS9 Primo docking speaker

DS9/10

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SoundCurve pentru sunet excelent de claritate excepţională

SoundCurve pentru sunet excelent de claritate excepţională

Carcasa posterioară curbată, proiectată cu atenţie, a acestei boxe cu andocare Philips creează o structură acustică foarte eficientă pentru reproducerea sunetelor. Linia sa curbă perfectă măreşte rigiditatea incintei boxei, reducând substanţial rezonanţa internă şi eliminând vibraţiile şi distorsiunea sunetului. Vă veţi bucura de sunet excelent, de claritate excepţională, în boxele cu aspect uimitor.

Procesare pur digitală pentru semnal pur prin lanţul audio

Procesare pur digitală pentru semnal pur prin lanţul audio

Majoritatea boxelor cu andocare utilizează ieşirea analogică a dispozitivului dvs. iPod, iPhone sau iPad, apoi converteşte sunetul în semnal digital, ceea ce are ca rezultat zgomot suplimentar şi pierderea unor detalii. Utilizând ieşirea digitală a playerului, boxa păstrează integritatea semnalului muzical şi se obţine un raport semnal/zgomot mai bun şi o rezoluţie îmbunătăţită.

FullSound îmbunătăţeşte detaliile sonore pentru un sunet bogat şi puternic

FullSound îmbunătăţeşte detaliile sonore pentru un sunet bogat şi puternic

Tehnologia FullSound patentată de Philips utilizează un sistem de procesare a sunetului de ultimă generaţie pentru a îmbunătăţi redarea cu fidelitate a muzicii. Conţinutul muzical este analizat şi optimizat în mod dinamic şi pentru a vă permite să experimentaţi o muzică bogată în detalii şi cu un sunet cald.

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