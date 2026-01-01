Crossover pasiv pentru reproducerea întregului spectru sonor

Designul cu crossover pasiv vă permite să auziţi clar toate notele astfel încât muzica este reprodusă uimitor de pur, natural şi complet. Prin proiectare complexă, fiecare parte a spectrului sonor complet de frecvenţe sonore este separată şi trimisă la driverele adecvate. Nu sunt transmise niciodată semnale care depăşesc răspunsul în frecvenţă al unui driver, prin urmare calitatea sonoră este mult îmbunătăţită şi nivelul de distorsiune este redus în mare măsură. Împreună cu componente electronice premium, crossoverul pasiv oferă sunet coerent, fără compromisuri şi fidel originalului.