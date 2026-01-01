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Producție oprită
DS9000/12
Designul cu crossover pasiv vă permite să auziţi clar toate notele astfel încât muzica este reprodusă uimitor de pur, natural şi complet. Prin proiectare complexă, fiecare parte a spectrului sonor complet de frecvenţe sonore este separată şi trimisă la driverele adecvate. Nu sunt transmise niciodată semnale care depăşesc răspunsul în frecvenţă al unui driver, prin urmare calitatea sonoră este mult îmbunătăţită şi nivelul de distorsiune este redus în mare măsură. Împreună cu componente electronice premium, crossoverul pasiv oferă sunet coerent, fără compromisuri şi fidel originalului.
Majoritatea electrocasnicelor de calitate excepţională pentru audiofili permit închiderea afişajului – pentru a vă bucura la maxim de muzică şi pentru ca puterea să fie concentrată pe reproducerea sunetului. Cu caracteristica senzor de proximitate, vă puteţi bucura şi dvs. de aceasta. îndepărtaţi-vă şi tastele funcţionale iluminate se sting automat. Când apropiaţi mâna, tastele funcţionale se aprind astfel încât să controlaţi muzica fără dificultate.
Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar şi cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocaţi iPod sau iPhone aşa cum este. Acum puteţi să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.
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