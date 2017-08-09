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Producție oprită

boxă cu andocare

DS1600/12

4

| (3) Recenzii

Sunetul potrivit căminului dvs. pentru iPod/iPhone/iPad

Boxa cu andocare DS1600 redă şi încarcă toate dispozitivele iPod/iPhone/iPad, cu Philips DualDock prin intermediul conectorului Lightning şi cu 30 de pini. Aceasta vă oferă un sunet plin şi bogat şi dispune de un port USB pentru încărcarea unui al doilea dispozitiv mobil pentru un plus de versatilitate.

Vezi toate beneficiile

Sunetul potrivit căminului dvs. pentru iPod/iPhone/iPad

  • DualDock

  • pentru iPod/iPhone/iPad

  • Port USB pentru încărcare

  • 8 W

DualDock pentru a încărca şi a vă juca pe dispozitive Apple (Lightning şi 30 de pini)

DualDock pentru a încărca şi a vă juca pe dispozitive Apple (Lightning şi 30 de pini)

Staţia de andocare Philips DualDock cu conector Lightning şi de 30 pini poate încărca şi reda orice dispozitiv Apple. Creat pentru a combina eleganţa cu funcţionalitatea, poţi comuta rapid între conectori. Bucură-te de melodiile preferate indiferent de dispozitivul Apple pe care vrei să-l foloseşti.

Încărcaţi al doilea dispozitiv mobil folosind portul USB

Încărcaţi al doilea dispozitiv mobil folosind portul USB

Pentru un plus de confort, boxa dispune şi de un port USB pentru încărcarea unui al doilea dispozitiv mobil chiar şi atunci când iPod-ul/iPhone-ul dvs. este andocat.

Sincronizare automată a orei sau datei la andocare

Staţia de andocare sincronizează automat ora sau data cu iPod-ul, iPhone-ul sau iPad-ul dvs. la andocare. Nu trebuie decât să apăsaţi un buton pentru a comuta între afişajul orei şi datei.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

3

Recenzii

4
3
1

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1600 dokkolós hangsugárzó

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1600 dokkolós hangsugárzó

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1600 док-гучномовець

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1600 док-гучномовець

19/11/2015

România

România

Cumpărător verificat

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

Acest review a fost făcut pentru DS1600 boxă cu andocare

Acest review a fost făcut pentru DS1600 boxă cu andocare

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