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Producție oprită
DS1600/12
Sunetul potrivit căminului dvs. pentru iPod/iPhone/iPad
Boxa cu andocare DS1600 redă şi încarcă toate dispozitivele iPod/iPhone/iPad, cu Philips DualDock prin intermediul conectorului Lightning şi cu 30 de pini. Aceasta vă oferă un sunet plin şi bogat şi dispune de un port USB pentru încărcarea unui al doilea dispozitiv mobil pentru un plus de versatilitate.
DualDock
pentru iPod/iPhone/iPad
Port USB pentru încărcare
8 W
Staţia de andocare Philips DualDock cu conector Lightning şi de 30 pini poate încărca şi reda orice dispozitiv Apple. Creat pentru a combina eleganţa cu funcţionalitatea, poţi comuta rapid între conectori. Bucură-te de melodiile preferate indiferent de dispozitivul Apple pe care vrei să-l foloseşti.
Pentru un plus de confort, boxa dispune şi de un port USB pentru încărcarea unui al doilea dispozitiv mobil chiar şi atunci când iPod-ul/iPhone-ul dvs. este andocat.
Staţia de andocare sincronizează automat ora sau data cu iPod-ul, iPhone-ul sau iPad-ul dvs. la andocare. Nu trebuie decât să apăsaţi un buton pentru a comuta între afişajul orei şi datei.
4.0
din 5
3
Recenzii
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1600 dokkolós hangsugárzó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1600 dokkolós hangsugárzó
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1600 док-гучномовець
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1600 док-гучномовець
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Cumpărător verificat
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
Acest review a fost făcut pentru DS1600 boxă cu andocare
Acest review a fost făcut pentru DS1600 boxă cu andocare