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Producție oprită

boxă cu andocare

DS1400/12

2

| (1) Recenzie

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Compatibilă cu iPhone 5 şi cu cele mai recente iPod-uri prin conectorul Lightning, boxa cu andocare DS1400 vă oferă un sunet minunat. Pentru un plus de versatilitate, aceasta vine echipată cu port USB pentru încărcarea unui al doilea dispozitiv mobil, chiar şi când iPod-ul sau iPhone-ul dvs. este andocat.

Vezi toate beneficiile

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

  • Port USB pentru încărcare

  • 6 W

Lampă de veghe cu lumină blândă, reconfortantă

2 drivere active şi tub de bas pentru sunet bogat şi echilibrat

Design elegant şi compact care se potriveşte pe orice noptieră

Specificaţii tehnice

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2.0

din 5

1

Recenzie

5
4
3
1

07/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

Морално остарял продукт

Може да се използва вече само като електронен чесовник.

Avantaje

Хубав дизайн

Dezavantaje

Морално остарял

Acest review a fost făcut pentru DS1400 тонколона за поставяне

Data utilizării 2020-09-07

Acest review a fost făcut pentru DS1400 тонколона за поставяне

Data utilizării 2020-09-07

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