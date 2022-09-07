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Producție oprită
DS1400/12
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Compatibilă cu iPhone 5 şi cu cele mai recente iPod-uri prin conectorul Lightning, boxa cu andocare DS1400 vă oferă un sunet minunat. Pentru un plus de versatilitate, aceasta vine echipată cu port USB pentru încărcarea unui al doilea dispozitiv mobil, chiar şi când iPod-ul sau iPhone-ul dvs. este andocat.
cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone
Port USB pentru încărcare
6 W
2.0
din 5
1
Recenzie
Djodji
07/09/2022
България
Cumpărător verificat
Морално остарял продукт
Може да се използва вече само като електронен чесовник.
Avantaje
Хубав дизайн
Dezavantaje
Морално остарял
Acest review a fost făcut pentru DS1400 тонколона за поставяне
Data utilizării 2020-09-07
Acest review a fost făcut pentru DS1400 тонколона за поставяне
Data utilizării 2020-09-07