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DS1200 docking speaker

DS1200/12

5

| (1) Recenzie

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Sunet omnidirecţional puternic pentru care vă umple dormitorul

Difuzoare din neodim pentru sunet perfect echilibrat

Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, deoarece creşte sensibilitatea bobinei, optimizează răspunsul în frecvenţele de bas şi permite obţinerea unei calităţi generale ridicate a sunetului.

Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil

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5.0

din 5

1

Recenzie

4
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Bardzo praktyczny.

Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.

Acest review a fost făcut pentru DS1200 głośnik ze stacją dokującą

Acest review a fost făcut pentru DS1200 głośnik ze stacją dokującą

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