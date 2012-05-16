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Producție oprită
DS1200/12
Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, deoarece creşte sensibilitatea bobinei, optimizează răspunsul în frecvenţele de bas şi permite obţinerea unei calităţi generale ridicate a sunetului.
5.0
din 5
1
Recenzie
Artek
16/05/2012
Polska
Bardzo praktyczny.
Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.
Acest review a fost făcut pentru DS1200 głośnik ze stacją dokującą
Acest review a fost făcut pentru DS1200 głośnik ze stacją dokującą