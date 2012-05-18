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Obsedat de sunet
Asigurând sunet surprinzător de bogat şi de amplu, boxa cu andocare compactă Philips DS1100/12 se sincronizează automat cu setările orei de pe iPhone/ iPod. Bucuraţi-vă de o lumină de noapte reglabilă şi de comoditatea încărcării unui al doilea dispozitiv mobil.
Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, deoarece creşte sensibilitatea bobinei, optimizează răspunsul în frecvenţele de bas şi permite obţinerea unei calităţi generale ridicate a sunetului.
4.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1100 głośnik ze stacją dokującą
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1100 głośnik ze stacją dokującą