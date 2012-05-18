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Producție oprită

boxă cu andocare

DS1100/12

4

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Obsedat de sunet

Asigurând sunet surprinzător de bogat şi de amplu, boxa cu andocare compactă Philips DS1100/12 se sincronizează automat cu setările orei de pe iPhone/ iPod. Bucuraţi-vă de o lumină de noapte reglabilă şi de comoditatea încărcării unui al doilea dispozitiv mobil.

Vezi toate beneficiile

Umpleţi-vă dormitorul cu muzică şi stil

Obsedat de sunet

Sunet omnidirecţional puternic pentru care vă umple dormitorul

Difuzoare din neodim pentru sunet perfect echilibrat

Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, deoarece creşte sensibilitatea bobinei, optimizează răspunsul în frecvenţele de bas şi permite obţinerea unei calităţi generale ridicate a sunetului.

Design pe 360 de grade pentru aspect superb din orice unghi

Specificaţii tehnice

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Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

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4.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1100 głośnik ze stacją dokującą

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1100 głośnik ze stacją dokującą

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