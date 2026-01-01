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Producție oprită
DLN1773/10
O potrivire perfectă
Această carcasă moale şi pliabilă dispune de un design care înfăşoară complet pentru protecţia întreagă a iPad-ului cu o prindere uşoară şi cu o fixare fermă. Materialul translucid ShockStop absoarbe şocurile şi înveleşte dispozitivul, asigurând în acelaşi timp acces la toate funcţiile şi porturile.
pentru iPad 2
Această carcasă este confecţionată din poliuretan termoplastic care este un elastomer de înaltă performanţă care adaugă atât prindere, cât şi absorbţia şocurilor într-o singură carcasă.
Materialul acestei carcase se înfăşoară din spate în faţă, oferind protecţie pentru colţurile şi conturul părţii frontale a dispozitivului dvs.
Bucuraţi-vă de funcţionalitatea completă a iPad-ului în timp ce acesta este protejat de carcasa cu deschideri pentru comutatorul de pornire/oprire, conectorul de andocare şi difuzorul.