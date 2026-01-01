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Cablu 3 în 1: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC5204T/00

Cablu premium împletit 3 în 1.

Conectori Micro USB, USB-C şi Lightning în 1. Vei avea nevoie doar de acest cablu pentru toate dispozitivele tale mobile.

Vezi toate beneficiile

Cablu premium împletit 3 în 1.

  • Încărcare şi sincronizare

  • 1,2 metri/4 picioare

  • Cablu împletit negru

Cablu flexibil şi rezistent cu design împletit

Acceptă transferul de date prin USB 2.0

Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză

Cablu 3 în 1: Lightning, USB-C, Micro USB

Cablu 3 în 1: un cablu cu 3 conectori: Lightning, USB-C, cablu Micro USB la USB-A. Acest cablu poate fi folosit pentru toate accesoriile tale mobile.

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