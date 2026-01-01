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Producție oprită

sistem de divertisment cu staţie de andocare

DC570/12

Ascultaţi muzica de pe iPod la maxim cu sunet excelent

Sistemul ultra-elegant cu staţie de andocare DC570 de la Philips umple orice încăpere cu melodiile dumneavoastră de pe iPod. Beneficiind de un design elegant, menit să ocupe un spaţiu minim, sistemul subţire oferă un sunet Hi-Fi uimitor de puternic prin intermediul subwooferului încorporat.

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cu boxă

Ascultaţi muzica de pe iPod la maxim cu sunet excelent

Sunet puternic Hi-Fi pentru a vă umple camera

Sunet puternic Hi-Fi pentru a vă umple camera

Sistem 2.1 cu subwoofer inclus

Putere totală de ieşire 100 W RMS

Putere totală de ieşire 100 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

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