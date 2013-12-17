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Treziţi-vă
Utilizaţi şi încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad şi beneficiaţi de sunet clar şi bogat. Această staţie de andocare desktop din aluminiu şic poate încărca până la două dispozitive simultan. Acesta funcţionează, de asemenea, ca un ceas cu alarmă, ajutându-vă să vă treziţi cu melodiile preferate de la radio.
Aluminiu
Staţie de andocare dublă
RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
Carcasa cu suprafaţă de aluminiu este uşoară şi poate rezista în medii cu temperaturi ridicate, oferă rezistenţă şi rigiditate, precum şi rezistenţă la coroziune.
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Czarek
17/12/2013
Polska
Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.
Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad