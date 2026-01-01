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Producție oprită

Radio cu ceas cu alarmă pentru iPod/iPhone

DC315/12

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Începeţi o zi plăcută cu melodiile dvs. de pe iPhone/iPod pe ceasul cu radio Philips cu alarme duble. Dispunând de surse multiple, sistemul elegant vă permite să vă treziţi cu muzica aleasă de dvs. pe de dispozitive portabile şi radio.

Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPhone/ iPod

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

  • 8 W

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă

Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă

Conceput special pentru stilul de viaţă din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore diferite de alarmă pentru zile lucrătoare şi weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleaşi ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, şi pentru a lenevi în pat sâmbăta şi duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.