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Producție oprită

staţie de andocare pentru iPod/iPhone/iPad

DC291/12

Treziţi-vă

Sunetul bogat şi clar este eliberat din dispozitivul iPod/iPhone/iPad de această staţie de andocare elegantă Philips DC291/12. Utilizaţi şi încărcaţi dispozitivul în acelaşi timp sau utilizaţi setul ca un ceas cu alarmă pentru a vă trezi cu muzica sau cu postul radio preferat.

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Staţie de andocare: redaţi şi încărcaţi

Treziţi-vă

  • Aluminiu

Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă

Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă

Conceput special pentru stilul de viaţă din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore diferite de alarmă pentru zile lucrătoare şi weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleaşi ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, şi pentru a lenevi în pat sâmbăta şi duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.

Putere totală de ieşire 10 W RMS

Putere totală de ieşire 10 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Carcasă de aluminiu cu design de calitate

Carcasă de aluminiu cu design de calitate

Carcasa cu suprafaţă de aluminiu este uşoară şi poate rezista în medii cu temperaturi ridicate, oferă rezistenţă şi rigiditate, precum şi rezistenţă la coroziune.

Specificaţii tehnice

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