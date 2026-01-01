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Producție oprită

Radio cu ceas pentru iPhone/ iPod

DC220/12

Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPhone/ iPod

Începeţi-vă ziua cu radioul cu ceas Philips DC220 pentru iPhone/ iPod care vă redă melodiile preferate cu un sunet excelent. Are setări diferite ale alarmei pentru zilele lucrătoare şi pentru zilele de weekend, plus radio FM şi MP3 Link pentru mai multe opţiuni muzicale.

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Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPhone/ iPod

Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă

Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă

Conceput special pentru stilul de viaţă din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore diferite de alarmă pentru zile lucrătoare şi weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleaşi ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, şi pentru a lenevi în pat sâmbăta şi duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.

Treziţi-vă cu muzica de pe iPod/iPhone sau cu melodiile de la radio

Apel de trezire delicat cu un volum progresiv al alarmei

Apel de trezire delicat cu un volum progresiv al alarmei

Începeţi ziua trezindu-vă uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi uşor.

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