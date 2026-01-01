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CarStudioSistem audio pentru maşină

CSM102/12

Vă ghidează cu uşurinţă la destinaţie.

Philips CSM102 vă ghidează cu uşurinţă la destinaţie, graţie antenei de înaltă sensibilitate pentru o navigare precisă.

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Vă ghidează cu uşurinţă la destinaţie.

Antenă de înaltă sensibilitate pentru navigare precisă

Operare simultană a sistemului AV de divertisment şi navigare

Generat de sistemul Philips AV pentru a asigura un răspuns rapid

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