Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
CP2008/05
Cap de ras de schimb pentru Lady Shave
Acest cap de ras pentru Philps Ladyshave conţine folia şi elementul de tăiere. Se fixează pe corpul aparatului tău Ladyshave. Înlocuirea componentelor pierdute, uzate sau deteriorate menţine eficienţa dispozitivului tău mai mult timp.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Piese înlocuibile
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.