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Pentru picioare, corp şi zona bikini
Mai mult decât un epilator
8 accesorii în total
Fă-ți rutina de îndepărtare a părului mai plăcută. Nu mai aştepţi ca părul să crească: Îndepărtează părul de 3 ori mai scurt decât o face ceara.
Primul epilator din lume cu ProGuide şi vizibilitate de 360° pentru rezultate eficiente şi delicate. Accesoriul ProGuide perfecţionează unghiul de epilare la 75° pentru rezultate optime şi menţine pielea întinsă pentru un confort sporit al pielii. Lumina LED 360° te ajută să detectezi şi să îndepărtezi mai multe fire de păr.
Rezultate eficiente şi rapide cu tehnologia Double Action. Prinde chiar şi cel mai scurt păr cu pensete ceramice. Prinde şi îndepărtează firele de păr de până la 0,5 mm. Nu este nevoie să apeşi. Pur şi simplu alunecă. Lumina LED integrată face în aşa fel încât niciun fir de păr nu rămâne ascuns. Termini epilarea în mai puţin de 6 minute pe ambele gambe.
5.0
din 5
142
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Rebeca27
04/08/2026
România
Foarte multumita
Sincer, e un epilator chiar bun si practic. Isi face treaba foarte bine, prinde si firele mai scurte si ajuta mult si lumina LED. Imi place ca vine cu mai multe accesorii. Capul de ras si trimmer-ul sunt super utile pentru zonele sensibile, peria de exfoliere ajuta sa nu mai apara fire crescute sub piele, iar pila pentru calcaie chiar lasa pielea mai fina. Practic ai mai multe functii intr-un singur aparat. Un alt plus e ca il poti folosi si pe pielea umeda si bateria tine destul de mult, cam o ora, suficient pentru o utilizare completa. Per total, e un produs foarte ok daca vrei ceva complet, usor de folosit acasa.
Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-04-23
Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-04-23
Sorina 22
31/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs excelent
Un produs foarte bun, singurul minus fiind lumina care mai mult încurcă
Avantaje
Smulge foarte bine
Dezavantaje
Lumina
Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE719/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-07-29
Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE719/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-07-29
BlueF
14/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Epilator excelent
Este un epilator excelent! Cel mai mult imi place ca este fara fir si ca smulge bine firele de par. Lumina ledurilor este destul de slaba, as fi dorit sa fie putin mai buna, dar e bine si asa. Inca nu am apucat sa folosesc toate accesoriile lui, doar cel clasic, dar, per total, sunt foarte multumita de el.
Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-07-03
Acest review a fost făcut pentru Epilator Seria 9000 BRE728/00 Epilator fără fir, umed şi uscat
Date of Use 2026-07-03
în comparaţie cu ProGuide.
cu 2 ani garanţie.